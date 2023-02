https://sputniknews.com.tr/20230223/gokhan-zan-insanlarimiz-gosterdi-ki-bu-toplum-birligini-ve-beraberligini-hicbir-zaman-kaybetmemis-1067421319.html

Gökhan Zan: İnsanlarımız gösterdi ki bu toplum birliğini ve beraberliğini hiçbir zaman kaybetmemiş

Türkiye'yi 6 Şubat'ta vuran ve 10 şehri etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay başta olmak üzere deprem sahasında etkin bir rol üstlenen... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

Eski Milli Futbolcu Gökhan Zan, depremin vurduğu Hatay’a ilişkin son durumu Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına anlattı. Hatayspor’un eski futbolcusu ve antrenör yardımcısı Gökhan Zan, yardımların devamlılığı konusuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:‘Buradaki gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizimle aynı acıyı paylaşarak desteklerini esirgemeyen insanlarımız gösterdi ki bu toplum birliğini ve beraberliğini hiçbir zaman kaybetmemiş. Buradaki önemli konu gelen yardımların ve insan gücünün devamlılığının sağlanmasıdır. Gönüllülerimiz evlerine döndükleri zaman yerlerine diğer ekiplerin getirilmesi şarttır. Bu devamlılığı sağlayamazsak Hatay halkı kendi kaderine bırakılmış olacak. Devlet büyüklerinden rica ediyorum, birkaç yıl sürecek bu mücadelede bir an önce planlar hazırlamak elzemdir.’Gökhan Zan: Buradaki insanlarımızın bir onurları ve gururları olduğunu unutmamak gerekiyorGökhan Zan deprem bölgesinde bir an önce insani bir sosyal hayat kurulması gerektiğini söyleyerek bölgeye ilişkin uyarılarda bulundu:‘Bu insanlar büyük travmalar yaşadılar ve kayıplar verdiler. Buradaki insanlarımızın bir onurları ve gururları olduğunu unutmamak gerekiyor. Örneğin insanların harcama yapabilmeleri için kartlar dağıtılır ve bölgede gezici sosyal marketler ve sağlık hizmetleri kurulabilir. Böylece yapılan yardımlar daha insani duygular ile bölge insanımıza ulaşacaktır.’‘Deprem bölgelerinde maske zorunluluğu getirilmesi şarttır’‘Bu depremin ötesinde bir felaket’ değerlendirmesinde bulunan Gökhan Zan, bölge halkının psikolojik sorunlar ve salgın hastalık riskleri ile karşı karşıya olduklarını belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:‘Öncelikle çocuklarımız için rehabilitasyon merkezlerinin kurulması gerekiyor. Çocuklar açık alanlarda dahi deprem korkusuyla yaşıyorlar. Bunun dışında bölgede ciddi bir salgın hastalığın ortaya çıkması riski bulunuyor. İvedilikle deprem bölgelerinde maske zorunluluğu getirilmesi şarttır. Allah korusun bu kadar cesedin ve çöplerin bir arada olduğu ortamda bir salgın hastalığın ortaya çıkması bize daha fazla can kaybına neden olacaktır.’Gökhan Zan: Bu yıkım tekrar ihya edilecektir ama kültürel zenginliğimizi korumak gereklidirGökhan Zan, bölgede yerleşim alanlarının planlanmasında şehirlerin tarihi dokusunu bilen akademisyenlerin ve yerel yönetimlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek Hatay’ın demografik yapısıyla ilgili şunları söyledi:‘Hatay farklı inançların ve kültürlerin bir arada yaşadığı kadim bir kenttir. Bu yıkım tekrar ihya edilecektir ama Hatay’ın kültürel zenginliğini ve tarihi değerlerini korumak gereklidir. Şehrin tarihi dokusunu bilen akademisyenler, bilim insanları, yerel yöneticiler ve hükümet ortak kararlar alarak birlikte hareket etmelidir. Hatay’da Suriyeli ve göçmen sayısı fazla olduğu için yeni yapılacak yerleşim yerleri ile Hatay’ın eski demografik yapısı bozulmamalıdır.’Gökhan Zan: Deprem müzelerinin İtalya’da ve Japonya’da örnekleri bulunuyor.Büyük bir tarihe tanıklık ettiğimizi belirten Gökhan Zan, yaşanılan bu felaketlerin sonraki kuşaklara doğru aktarılarak bilinçli olunması gerektiğini söyledi. Gökhan Zan açıklamasında, “Sonraki süreçlerde bu depremlerin müzesi kesinlikle yapılmalıdır. İtalya’da ‘Pompei’ ya da Japonya’da ‘Hiroşima’ örneklerini görüyoruz. Yapılacak bir deprem müzesi ile dünyaya büyük bir eser bırakabiliriz.” ifadelerini kullandı.

