https://sputniknews.com.tr/20230223/elon-musktan-nulanda-ukraynadaki-catismayi-tirmandirma-suclamasi-1067400168.html
Elon Musk’tan Nuland’a Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırma suçlaması
Elon Musk’tan Nuland’a Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırma suçlaması
Amerikalı milyarder Elon Musk, Kırım’daki Rus askeri üslerin Ukrayna için meşru hedef olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T01:46+0300
2023-02-23T01:46+0300
2023-02-23T01:49+0300
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Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kimse bu savaşı Nuland kadar tırmandırmıyor” diye yazdı.ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Ukrayna ordusunun Kırım’daki Rus askeri üslere saldırılar düzenlemesine destek verdiklerini söylemişti. Rus üsler için “meşru hedef” diyen Nuland, Kırım’ın en azından askersizleştirmediği sürece Ukrayna’nın güvende olmayacağını savundu.Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nuland’ın “Ukrayna’yı NATO’ya itme konusunda saplantılı” olduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/trump-3-dunya-savasi-hic-bu-kadar-yakin-olmamisti-1067354533.html
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musk, elon musk, victoria nuland
Elon Musk’tan Nuland’a Ukrayna’daki çatışmayı tırmandırma suçlaması
01:46 23.02.2023 (güncellendi: 01:49 23.02.2023) Abone ol
Amerikalı milyarder Elon Musk, Kırım’daki Rus askeri üslerin Ukrayna için meşru hedef olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland’ı çatışmayı tırmandırmakla suçladı.
Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kimse bu savaşı Nuland kadar tırmandırmıyor” diye yazdı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Ukrayna ordusunun Kırım’daki Rus askeri üslere saldırılar düzenlemesine destek verdiklerini söylemişti. Rus üsler için “meşru hedef” diyen Nuland, Kırım’ın en azından askersizleştirmediği sürece Ukrayna’nın güvende olmayacağını savundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Nuland’ın “Ukrayna’yı NATO’ya itme konusunda saplantılı” olduğunu dile getirmişti.