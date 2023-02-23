https://sputniknews.com.tr/20230223/duzcede-hakaret-ve-yaralama-sikayetinin-taraflari-tek-yurek-kampanyasina-bagis-sartiyla-uzlasti-1067433572.html
Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetinin tarafları, 'Tek Yürek Kampanyası'na bağış şartıyla uzlaştı
Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetinin tarafları, 'Tek Yürek Kampanyası'na bağış şartıyla uzlaştı
Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetiyle görülen dosyanın tarafları arasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) depremzedeler yararına... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T20:58+0300
2023-02-23T20:58+0300
2023-02-23T21:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
düzce
hakaret
yaralama
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
bağış
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Düzce'de yaşayan E.A. telefon görüşmesi yaptığı sırada kendisine hakaretlerde bulunduğu ve daha sonra silahla yaraladığı iddiasıyla S.B'den şikayetçi oldu.Bunun üzerine şüpheli S.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi dolayısıyla Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede, şikayetçi E.A. şüpheli S.B'nin, AFAD'ın "Tek Yürek Kampanyası"na 6 bin lira bağış yapması talebinde bulundu.Teklifi kabul eden S.B'nin bağışı yapması üzerine E.A şikayetini geri çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230223/afad-4-ayda-kaydedilecek-deprem-sayisi-17-gunde-gerceklesti-1067427783.html
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düzce, hakaret, yaralama, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bağış
düzce, hakaret, yaralama, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bağış
Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetinin tarafları, 'Tek Yürek Kampanyası'na bağış şartıyla uzlaştı
20:58 23.02.2023 (güncellendi: 21:00 23.02.2023) Abone ol
Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetiyle görülen dosyanın tarafları arasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) depremzedeler yararına başlattığı "Tek Yürek Kampanyası"na bağış koşuluyla uzlaşma sağlandı.
Düzce'de yaşayan E.A. telefon görüşmesi yaptığı sırada kendisine hakaretlerde bulunduğu ve daha sonra silahla yaraladığı iddiasıyla S.B'den şikayetçi oldu.
Bunun üzerine şüpheli S.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi dolayısıyla Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.
Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede, şikayetçi E.A. şüpheli S.B'nin, AFAD'ın "Tek Yürek Kampanyası"na 6 bin lira bağış yapması talebinde bulundu.
Teklifi kabul eden S.B'nin bağışı yapması üzerine E.A şikayetini geri çekti.