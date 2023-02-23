https://sputniknews.com.tr/20230223/duzcede-hakaret-ve-yaralama-sikayetinin-taraflari-tek-yurek-kampanyasina-bagis-sartiyla-uzlasti-1067433572.html

Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetinin tarafları, 'Tek Yürek Kampanyası'na bağış şartıyla uzlaştı

Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetinin tarafları, 'Tek Yürek Kampanyası'na bağış şartıyla uzlaştı

Düzce'de hakaret ve yaralama şikayetiyle görülen dosyanın tarafları arasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) depremzedeler yararına... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T20:58+0300

2023-02-23T20:58+0300

2023-02-23T21:00+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

düzce

hakaret

yaralama

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

bağış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067388692_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_91f41c5501983774201643f3fa710ec6.jpg

Düzce'de yaşayan E.A. telefon görüşmesi yaptığı sırada kendisine hakaretlerde bulunduğu ve daha sonra silahla yaraladığı iddiasıyla S.B'den şikayetçi oldu.Bunun üzerine şüpheli S.B. hakkında soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaşma kapsamına girmesi dolayısıyla Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede, şikayetçi E.A. şüpheli S.B'nin, AFAD'ın "Tek Yürek Kampanyası"na 6 bin lira bağış yapması talebinde bulundu.Teklifi kabul eden S.B'nin bağışı yapması üzerine E.A şikayetini geri çekti.

https://sputniknews.com.tr/20230223/afad-4-ayda-kaydedilecek-deprem-sayisi-17-gunde-gerceklesti-1067427783.html

düzce

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

düzce, hakaret, yaralama, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), başbakanlık afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), bağış