https://sputniknews.com.tr/20230223/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067406444.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 18.87 liradan, euro 20.07liradan güne başladı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T09:19+0300

2023-02-23T09:19+0300

2023-02-23T10:14+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0f/1058743363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd689813491712b53cc133079d3caa70.jpg

Serbest piyasada 18.8760 liradan alınan dolar 18.8780 liradan satılıyor. 20.0500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.0520 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18.8760 lira, euronun satış fiyatı ise 20,0980 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 110 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 798 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 139 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1829 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 80.92 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.92 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.28 azalışla 5.057.43 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13.98 puan ve yüzde 0.28 değer kaybederek 5.057.43 puana geriledi.

https://sputniknews.com.tr/20230222/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067357926.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın