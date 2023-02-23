https://sputniknews.com.tr/20230223/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067406444.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 18.87 liradan, euro 20.07liradan güne başladı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T09:19+0300
2023-02-23T09:19+0300
2023-02-23T10:14+0300
ekonomi
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Serbest piyasada 18.8760 liradan alınan dolar 18.8780 liradan satılıyor. 20.0500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.0520 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18.8760 lira, euronun satış fiyatı ise 20,0980 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 110 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 798 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 139 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1829 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 80.92 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.92 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.28 azalışla 5.057.43 puandan başladı.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13.98 puan ve yüzde 0.28 değer kaybederek 5.057.43 puana geriledi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1067357926.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:19 23.02.2023 (güncellendi: 10:14 23.02.2023) Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 18.87 liradan, euro 20.07liradan güne başladı.
Serbest piyasada 18.8760 liradan alınan dolar 18.8780 liradan satılıyor. 20.0500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.0520 lira olarak belirlendi.
Dün, doların satış fiyatı 18.8760 lira, euronun satış fiyatı ise 20,0980 lira olmuştu.
Çeyrek altın ne kadar?
Gram altın bin 110 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 798 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 139 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1829 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 80.92 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80.92 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.28 azalışla 5.057.43 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13.98 puan ve yüzde 0.28 değer kaybederek 5.057.43 puana geriledi.