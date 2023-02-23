Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/diyarbakirda-agir-hasarli-siteden-kurtarilan-kediler-sahiplerine-teslim-edildi-1067412906.html
Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi
Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılan 2 kedi... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T11:59+0300
2023-02-23T11:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kedi
diyarbakır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067412704_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_bfd8cb1bc13d6ac24c5b861cf6012741.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün başlayan yıkıma, içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verilerek hayvanları kurtarma çalışması başlatıldı.AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitedeki binanın katlarına yerleştirilen kafesler sayesinde dün gece kurtarılan 2 kedi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerinin ardından sahipleri Ezra Elbistan ve Velat Karakaplan'a teslim edildi.Kedilerine kavuşmanın sevincini yaşayan Elbistan ve Karakaplan, yetkililere teşekkür etti.1 kedi daha kurtarıldıEkiplerin çalışması sonucu söz konusu 2 kedi dışında 1 kedi daha kurtarılarak, sağlık kontrolü için veteriner hekime götürüldü.Binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230223/diyarbakirda-galeria-is-merkezinin-yikimi-durdurulmustu-zena-isimli-kedi-kurtarildi-1067401542.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067412704_4:0:1600:1197_1920x0_80_0_0_1004ad30fb87937047a4fcf421eaa984.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, kedi, diyarbakır
deprem, kedi, diyarbakır

Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi

11:59 23.02.2023
© Fotoğraf : Diyarbakır Büyükşehir BelediyesiDiyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi
Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© Fotoğraf : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Abone olTelegram
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılan 2 kedi, tedavilerinin ardından sahiplerine verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün başlayan yıkıma, içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verilerek hayvanları kurtarma çalışması başlatıldı.
AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitedeki binanın katlarına yerleştirilen kafesler sayesinde dün gece kurtarılan 2 kedi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerinin ardından sahipleri Ezra Elbistan ve Velat Karakaplan'a teslim edildi.
Kedilerine kavuşmanın sevincini yaşayan Elbistan ve Karakaplan, yetkililere teşekkür etti.

1 kedi daha kurtarıldı

Ekiplerin çalışması sonucu söz konusu 2 kedi dışında 1 kedi daha kurtarılarak, sağlık kontrolü için veteriner hekime götürüldü.
Binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımı, bir kedinin tespit edilmesi üzerine durduruldu. Enkazdaki Zena isimli kedi saatler süren kurtarma operasyonuyla kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Diyarbakır'da Galeria İş Merkezi'nin yıkımı durdurulmuştu: 'Zena' isimli kedi kurtarıldı
02:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала