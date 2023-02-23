https://sputniknews.com.tr/20230223/diyarbakirda-agir-hasarli-siteden-kurtarilan-kediler-sahiplerine-teslim-edildi-1067412906.html

Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi

Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılan 2 kedi... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T11:59+0300

2023-02-23T11:59+0300

2023-02-23T11:59+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kedi

diyarbakır

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün başlayan yıkıma, içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verilerek hayvanları kurtarma çalışması başlatıldı.AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitedeki binanın katlarına yerleştirilen kafesler sayesinde dün gece kurtarılan 2 kedi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerinin ardından sahipleri Ezra Elbistan ve Velat Karakaplan'a teslim edildi.Kedilerine kavuşmanın sevincini yaşayan Elbistan ve Karakaplan, yetkililere teşekkür etti.1 kedi daha kurtarıldıEkiplerin çalışması sonucu söz konusu 2 kedi dışında 1 kedi daha kurtarılarak, sağlık kontrolü için veteriner hekime götürüldü.Binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230223/diyarbakirda-galeria-is-merkezinin-yikimi-durdurulmustu-zena-isimli-kedi-kurtarildi-1067401542.html

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