Diyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi
© Fotoğraf : Diyarbakır Büyükşehir BelediyesiDiyarbakır'da ağır hasarlı siteden kurtarılan kediler sahiplerine teslim edildi
© Fotoğraf : Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılan 2 kedi, tedavilerinin ardından sahiplerine verildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesinde ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitede, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün başlayan yıkıma, içeride kedilerin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verilerek hayvanları kurtarma çalışması başlatıldı.
AFAD ekiplerince alana getirilen vinç aracılığıyla sitedeki binanın katlarına yerleştirilen kafesler sayesinde dün gece kurtarılan 2 kedi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavilerinin ardından sahipleri Ezra Elbistan ve Velat Karakaplan'a teslim edildi.
Kedilerine kavuşmanın sevincini yaşayan Elbistan ve Karakaplan, yetkililere teşekkür etti.
Can dostumuzun sağlığı yerinde— Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (@diyarbakirbld) February 22, 2023
Galeria sitesinde kurtardığımız can dostumuzun ilk muayenesini veteriner hekimlerimizle birlikte gerçekleşirdik.#diyarbakır #galeriakurtarılmayıbekliyor pic.twitter.com/ZZ801HL0Rj
1 kedi daha kurtarıldı
Ekiplerin çalışması sonucu söz konusu 2 kedi dışında 1 kedi daha kurtarılarak, sağlık kontrolü için veteriner hekime götürüldü.
Binada başka kedi olma ihtimaline karşı AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Pablo Artık Ailesiyle 😻— Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (@diyarbakirbld) February 23, 2023
📍Galeria sitesinde kurtarılan can dostumuzu sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim ettik.🐈 ❣️
Tüm ekiplerimizin emeğine sağlık 👏 #Diyarbakır #galeriakurtarılmayıbekliyor pic.twitter.com/UiyLZwURsR