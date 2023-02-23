Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/depremzedeler-araclarini-satiyor-pazarlik-yapmam-son-malvarligim-1067410406.html
Depremzedeler araçlarını satıyor: 'Pazarlık yapmam, son malvarlığım'
Depremzedeler araçlarını satıyor: 'Pazarlık yapmam, son malvarlığım'
Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T11:00+0300
2023-02-23T11:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
depremzede
araç
otomobil
satılık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067410248_0:372:2977:2047_1920x0_80_0_0_f97f6f539136d98b5cd501a766774beb.jpg
Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybedenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı satıcılar, nakit ihtiyacından bazıları ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ‘Deprem hasarlı’ başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ‘depremzededen’ ya da ‘deprem bölgesinden’ başlıklarıyla satışa çıkarıldı.Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, Malatya’dan Ünsal Yoldaş ise 130 bin TL’ye satışa koyduğu deprem hasarlı aracı hakkında, “Gözüm gibi baktığım aracımı bu haliyle satıyorum. Tavan bagaj kaput üstüne ikinci kattan duvar yıkıldı, sağ tarafa da duvar yıkıldı. Muayenesi yeniydi, her şeyini yaptırmıştım, sorunsuzdu. Fiyat olarak pazarlık maalesef yapmayacağım. Elimde kalan son malvarlığım. O yüzden yazılan fiyata veriyorum” açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230223/antalya-emlakcilar-odasi-baskani-kiralarin-bu-kadar-yuksek-olmasinin-nedeni-yabanci-emlakcilar-1067410103.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067410248_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_9617539320d59e6522e81130b64fe4d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, depremzede, araç, otomobil, satılık
deprem, depremzede, araç, otomobil, satılık

Depremzedeler araçlarını satıyor: 'Pazarlık yapmam, son malvarlığım'

11:00 23.02.2023 (güncellendi: 11:06 23.02.2023)
© AADepremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.
Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.
Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybedenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.
Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı satıcılar, nakit ihtiyacından bazıları ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ‘Deprem hasarlı’ başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.
Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ‘depremzededen’ ya da ‘deprem bölgesinden’ başlıklarıyla satışa çıkarıldı.
Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, Malatya’dan Ünsal Yoldaş ise 130 bin TL’ye satışa koyduğu deprem hasarlı aracı hakkında, “Gözüm gibi baktığım aracımı bu haliyle satıyorum. Tavan bagaj kaput üstüne ikinci kattan duvar yıkıldı, sağ tarafa da duvar yıkıldı. Muayenesi yeniydi, her şeyini yaptırmıştım, sorunsuzdu. Fiyat olarak pazarlık maalesef yapmayacağım. Elimde kalan son malvarlığım. O yüzden yazılan fiyata veriyorum” açıklamasını yaptı.
Antalya'da konutlar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
EKONOMİ
Antalya Emlakçılar Odası Başkanı: Kiraların bu kadar yüksek olmasının nedeni yabancı emlakçılar
10:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала