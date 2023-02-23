https://sputniknews.com.tr/20230223/depremzedeler-araclarini-satiyor-pazarlik-yapmam-son-malvarligim-1067410406.html
Depremzedeler araçlarını satıyor: 'Pazarlık yapmam, son malvarlığım'
Depremzedeler araçlarını satıyor: 'Pazarlık yapmam, son malvarlığım'
Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T11:00+0300
2023-02-23T11:00+0300
2023-02-23T11:06+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
depremzede
araç
otomobil
satılık
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Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybedenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı satıcılar, nakit ihtiyacından bazıları ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ‘Deprem hasarlı’ başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ‘depremzededen’ ya da ‘deprem bölgesinden’ başlıklarıyla satışa çıkarıldı.Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, Malatya’dan Ünsal Yoldaş ise 130 bin TL’ye satışa koyduğu deprem hasarlı aracı hakkında, “Gözüm gibi baktığım aracımı bu haliyle satıyorum. Tavan bagaj kaput üstüne ikinci kattan duvar yıkıldı, sağ tarafa da duvar yıkıldı. Muayenesi yeniydi, her şeyini yaptırmıştım, sorunsuzdu. Fiyat olarak pazarlık maalesef yapmayacağım. Elimde kalan son malvarlığım. O yüzden yazılan fiyata veriyorum” açıklamasını yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230223/antalya-emlakcilar-odasi-baskani-kiralarin-bu-kadar-yuksek-olmasinin-nedeni-yabanci-emlakcilar-1067410103.html
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deprem, depremzede, araç, otomobil, satılık
deprem, depremzede, araç, otomobil, satılık
Depremzedeler araçlarını satıyor: 'Pazarlık yapmam, son malvarlığım'
11:00 23.02.2023 (güncellendi: 11:06 23.02.2023) Abone ol
Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.
Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybedenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.
Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı satıcılar, nakit ihtiyacından bazıları ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ‘Deprem hasarlı’ başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.
Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ‘depremzededen’ ya da ‘deprem bölgesinden’ başlıklarıyla satışa çıkarıldı.
Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine
göre, Malatya’dan Ünsal Yoldaş ise 130 bin TL’ye satışa koyduğu deprem hasarlı aracı hakkında, “Gözüm gibi baktığım aracımı bu haliyle satıyorum. Tavan bagaj kaput üstüne ikinci kattan duvar yıkıldı, sağ tarafa da duvar yıkıldı. Muayenesi yeniydi, her şeyini yaptırmıştım, sorunsuzdu. Fiyat olarak pazarlık maalesef yapmayacağım. Elimde kalan son malvarlığım. O yüzden yazılan fiyata veriyorum
” açıklamasını yaptı.