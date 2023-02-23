https://sputniknews.com.tr/20230223/depremzedeler-araclarini-satiyor-pazarlik-yapmam-son-malvarligim-1067410406.html

Depremzedeler araçlarını satıyor: 'Pazarlık yapmam, son malvarlığım'

Depremzedeler araçlarını satıyor: 'Pazarlık yapmam, son malvarlığım'

Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybeden vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

depremzede

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satılık

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Depremlerde evlerini ve eşyalarını kaybedenler, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hasarlı otomobillerini satışa çıkarıyor.Depremin etkilediği şehirlerden açılan ilanlarda bazı satıcılar, nakit ihtiyacından bazıları ise araç ihtiyacından dolayı ağır hasarlı araçlarını ‘Deprem hasarlı’ başlıklarıyla satışa çıkardığı görüldü.Bazı ilanlarda ise hasarsız ikinci el araçlar ‘depremzededen’ ya da ‘deprem bölgesinden’ başlıklarıyla satışa çıkarıldı.Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberine göre, Malatya’dan Ünsal Yoldaş ise 130 bin TL’ye satışa koyduğu deprem hasarlı aracı hakkında, “Gözüm gibi baktığım aracımı bu haliyle satıyorum. Tavan bagaj kaput üstüne ikinci kattan duvar yıkıldı, sağ tarafa da duvar yıkıldı. Muayenesi yeniydi, her şeyini yaptırmıştım, sorunsuzdu. Fiyat olarak pazarlık maalesef yapmayacağım. Elimde kalan son malvarlığım. O yüzden yazılan fiyata veriyorum” açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230223/antalya-emlakcilar-odasi-baskani-kiralarin-bu-kadar-yuksek-olmasinin-nedeni-yabanci-emlakcilar-1067410103.html

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deprem, depremzede, araç, otomobil, satılık