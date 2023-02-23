https://sputniknews.com.tr/20230223/depremler-turkiye-sinirlari-icerisinde-insa-edilen-ilk-camiyi-de-yikti-1067421023.html
Depremler 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk camiyi' de yıktı
Depremler 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk camiyi' de yıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan ve 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami' olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi depremlerde büyük hasar... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T15:35+0300
2023-02-23T15:35+0300
2023-02-23T15:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
cami
deprem
antakya
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067420877_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_9177cdf4d9ba4b5f83bf6507839ae7cd.jpg
Habib-i Neccar Camisi'nin Antakya’nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edildiği belirtiliyor ve bu cami bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul ediliyor. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan caminin İsa peygamberin havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşıdığı ifade ediliyor. Bu olay İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de Yasin Suresi’nde geçiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan caminin kubbesi çöktü ve dış duvarlarında büyük hasarlar oluştu. Camiye asılan yazıda mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu ve izinsiz müdahalede bulunulmaması gerektiğine dair bir yazı asıldı. Caminin etrafında polis ve askerler nöbet tutuyor.
hatay
antakya
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
hatay, cami, deprem, antakya
hatay, cami, deprem, antakya
Depremler 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk camiyi' de yıktı
15:35 23.02.2023 (güncellendi: 15:38 23.02.2023) Abone ol
Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan ve 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami' olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi depremlerde büyük hasar gördü.
Habib-i Neccar Camisi'nin Antakya’nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edildiği belirtiliyor ve bu cami bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul ediliyor.
Kurtuluş Caddesi'nde bulunan caminin İsa peygamberin havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşıdığı ifade ediliyor. Bu olay İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de Yasin Suresi’nde geçiyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan caminin kubbesi çöktü ve dış duvarlarında büyük hasarlar oluştu.
Camiye asılan yazıda mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu ve izinsiz müdahalede bulunulmaması gerektiğine dair bir yazı asıldı. Caminin etrafında polis ve askerler nöbet tutuyor.