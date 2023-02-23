Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/depremler-turkiye-sinirlari-icerisinde-insa-edilen-ilk-camiyi-de-yikti-1067421023.html
Depremler 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk camiyi' de yıktı
Depremler 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk camiyi' de yıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan ve 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami' olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi depremlerde büyük hasar... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T15:35+0300
2023-02-23T15:38+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
cami
deprem
antakya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067420877_0:172:2048:1324_1920x0_80_0_0_9177cdf4d9ba4b5f83bf6507839ae7cd.jpg
Habib-i Neccar Camisi'nin Antakya’nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edildiği belirtiliyor ve bu cami bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul ediliyor. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan caminin İsa peygamberin havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşıdığı ifade ediliyor. Bu olay İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de Yasin Suresi’nde geçiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan caminin kubbesi çöktü ve dış duvarlarında büyük hasarlar oluştu. Camiye asılan yazıda mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu ve izinsiz müdahalede bulunulmaması gerektiğine dair bir yazı asıldı. Caminin etrafında polis ve askerler nöbet tutuyor.
hatay
antakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067420877_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_1b7cc696f0512593f2c4f3efecd6a79b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, cami, deprem, antakya
hatay, cami, deprem, antakya

Depremler 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk camiyi' de yıktı

15:35 23.02.2023 (güncellendi: 15:38 23.02.2023)
© Sputnik / Turan SalcıHabib-i Neccar Camisi
Habib-i Neccar Camisi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© Sputnik / Turan Salcı
Abone olTelegram
Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan ve 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami' olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi depremlerde büyük hasar gördü.
Habib-i Neccar Camisi'nin Antakya’nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edildiği belirtiliyor ve bu cami bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul ediliyor.
Kurtuluş Caddesi'nde bulunan caminin İsa peygamberin havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşıdığı ifade ediliyor. Bu olay İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de Yasin Suresi’nde geçiyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan caminin kubbesi çöktü ve dış duvarlarında büyük hasarlar oluştu.
Camiye asılan yazıda mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu ve izinsiz müdahalede bulunulmaması gerektiğine dair bir yazı asıldı. Caminin etrafında polis ve askerler nöbet tutuyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала