https://sputniknews.com.tr/20230223/depremler-turkiye-sinirlari-icerisinde-insa-edilen-ilk-camiyi-de-yikti-1067421023.html

Depremler 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk camiyi' de yıktı

Depremler 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk camiyi' de yıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde yer alan ve 'Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami' olarak kabul edilen Habib-i Neccar Camisi depremlerde büyük hasar... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T15:35+0300

2023-02-23T15:35+0300

2023-02-23T15:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

cami

deprem

antakya

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Habib-i Neccar Camisi'nin Antakya’nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edildiği belirtiliyor ve bu cami bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul ediliyor. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan caminin İsa peygamberin havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşıdığı ifade ediliyor. Bu olay İslam dininin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de Yasin Suresi’nde geçiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan caminin kubbesi çöktü ve dış duvarlarında büyük hasarlar oluştu. Camiye asılan yazıda mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğu ve izinsiz müdahalede bulunulmaması gerektiğine dair bir yazı asıldı. Caminin etrafında polis ve askerler nöbet tutuyor.

hatay

antakya

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2023

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hatay, cami, deprem, antakya