https://sputniknews.com.tr/20230223/defne-belediye-baskani-guzel-vallahi-yeter-bir-cadir-gonderemediniz-beni-de-silivriye-atin-1067433090.html

Defne Belediye Başkanı Güzel: Vallahi yeter, bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Defne Belediye Başkanı Güzel: Vallahi yeter, bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

Hatay'ın Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, katıldığı canlı yayında depremzedelere ulaştırılamayan yardımlar konusunda tepki gösterdi. Güzel... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T20:51+0300

2023-02-23T20:51+0300

2023-02-23T21:00+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

hatay

defne

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Defne Belediye Başkanı Güzel, Halk TV ana habere bağlandı. Sunucu İrfan Değirmenci ile yaşanan son depremi konuşan Güzel, depremzedelere yeteri kadar yardımın getirilmediğini söyleyerek, "İnsanların başlarını sokabileceği bir yerleri yok" dedi. Canlı yayında tepki gösteren Güzel, daha sonra telefonu kapattı.Güzel şunları söyledi:"Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter"

hatay

defne

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