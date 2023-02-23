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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/defne-belediye-baskani-guzel-vallahi-yeter-bir-cadir-gonderemediniz-beni-de-silivriye-atin-1067433090.html
Defne Belediye Başkanı Güzel: Vallahi yeter, bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın
Defne Belediye Başkanı Güzel: Vallahi yeter, bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın
Hatay'ın Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, katıldığı canlı yayında depremzedelere ulaştırılamayan yardımlar konusunda tepki gösterdi. Güzel... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T20:51+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
hatay
defne
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Defne Belediye Başkanı Güzel, Halk TV ana habere bağlandı. Sunucu İrfan Değirmenci ile yaşanan son depremi konuşan Güzel, depremzedelere yeteri kadar yardımın getirilmediğini söyleyerek, "İnsanların başlarını sokabileceği bir yerleri yok" dedi. Canlı yayında tepki gösteren Güzel, daha sonra telefonu kapattı.Güzel şunları söyledi:"Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter"
hatay
defne
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hatay, defne

Defne Belediye Başkanı Güzel: Vallahi yeter, bir çadır gönderemediniz, beni de Silivri'ye atın

20:51 23.02.2023 (güncellendi: 21:00 23.02.2023)
© AADefne, Hatay
Defne, Hatay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
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Hatay'ın Defne ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Güzel, katıldığı canlı yayında depremzedelere ulaştırılamayan yardımlar konusunda tepki gösterdi. Güzel, "Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse üstüne alınsın. Beni de Silivri'ye atın" ifadelerini kullandı.
Defne Belediye Başkanı Güzel, Halk TV ana habere bağlandı. Sunucu İrfan Değirmenci ile yaşanan son depremi konuşan Güzel, depremzedelere yeteri kadar yardımın getirilmediğini söyleyerek, "İnsanların başlarını sokabileceği bir yerleri yok" dedi. Canlı yayında tepki gösteren Güzel, daha sonra telefonu kapattı.
Güzel şunları söyledi:
"Dost belediyeler geldi. Beslenme, su, battaniye ihtiyacını karşıladık ama insanların başlarını sokabilecek bir yerleri yok. Duyun artık ya. Vallahi yeter. Bir çadır gönderemediniz. Bunun muhatabı kimse de o üstüne alınsın artık. Beni de Silivri'ye atın. Bittik ya, kapatıyorum ben artık, yeter"
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