https://sputniknews.com.tr/20230223/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-hic-boyle-bir-sey-gormedik-cok-sayida-yikici-deprem-oldu-1067428600.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiç böyle bir şey görmedik, çok sayıda yıkıcı deprem oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiç böyle bir şey görmedik, çok sayıda yıkıcı deprem oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye'nin tüm kaynaklarını seferber ettiğini belirterek, "Yeni... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T18:38+0300

2023-02-23T18:38+0300

2023-02-23T18:38+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ibrahim kalın

deprem

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065501711_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_19f7913f772d6a42d6e6bba8d0d08a20.jpg

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN International'a konuk oldu.Becky Anderson'ın konuğu olan Kalın, Türkiye'nin asrın felaketiyle mücadele için “Tüm kaynaklarını seferber ettiğini” söyledi.Kalın, “Dairelerle dolu 100 binden fazla bina ya yıkıldı ya da hasar aldı. Hepsi tahliye edilecek ya da yıkılacak. Tüm önlemleri alıyoruz. Hali hazırda afet bölgesinde 300 binden fazla çadır kurduk. Her gün on binlerce çadır, konteyner, prefabrik ev ve başka geçici konaklama sağlıyoruz. Tüm kaynaklarımızı seferber ediyoruz.” dedi.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, deprem sonrası süreçte yapılan eleştirileri dikkate aldıklarını “Tabii ki her zaman daha iyisi yapılabilir. Buna şüphe yok. Endişelerini dile getirenler haklılar. Bunu oldukça ciddiye alıyoruz. Uzmanları, bilim insanlarını, sismologları, jeoteknisyenleri dinliyoruz. Yeni şehirlerimizi bilimsel kriterlere göre inşa edeceğiz. Buna şüphe yok.” sözleriyle vurguladı.Sözcü Kalın, seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda son sözün Yüksek Seçim Kurulu'nda olduğunu ifade etti ve “Cumhurbaşkanı bu kararı kendi başına alamaz. Meclis'in bir karar görüş bildirmesi gerek. Ama günün sonunda yüksek seçim kurulu etkilenen 10 şehirde seçim olup olmayacağına karar verecek. 2 milyondan fazla kişi bölgeden ayrıldı. Gittikleri yerde nasıl oy verecekler gibi teknik sorunlar var. Ancak eğilim, önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça vaktinde mayıs'ta yapılması yönünde.” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim kalın, deprem, türkiye