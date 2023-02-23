https://sputniknews.com.tr/20230223/buyukelci-atamalari-resmi-gazetede-7-ulkenin-buyukelcisi-degisti-1067405375.html
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de: 7 ülkenin büyükelçisi değişti
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de: 7 ülkenin büyükelçisi değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve yeni büyükelçi atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T07:50+0300
2023-02-23T07:50+0300
2023-02-23T07:50+0300
türkiye
resmi gazete
türkiye
büyükelçi
atama
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Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 7 ülkenin büyükelçisi değişti. Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Büyükelçisi Ümit Yalçın merkeze alınırken yerine Osman Koray Ertaş, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Örs merkeze alınırken yerine Hicabi Kırlangıç, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren merkeze alınırken yerine Hüseyin Güngör, Portekiz Cumhuriyeti Büyükelçisi Lale Ülker merkeze alınırken yerine Murat Karagöz, Angola Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp Ay merkeze alınırken yerine Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Ufuk Ekici ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaprak Alp merkeze alınırken yerine Berk Baran atandı. Ufuk Ekici’nin Angola Büyükelçiliğine atanması sonucu boşalan Kazakistan Büyükelçiliği’ne ise Mustafa Kapucu atandı.
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resmi gazete, türkiye, büyükelçi, atama
resmi gazete, türkiye, büyükelçi, atama
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de: 7 ülkenin büyükelçisi değişti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve yeni büyükelçi atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve yeni büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 7 ülkenin büyükelçisi değişti.
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Büyükelçisi Ümit Yalçın merkeze alınırken yerine Osman Koray Ertaş, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi Derya Örs merkeze alınırken yerine Hicabi Kırlangıç, Gana Cumhuriyeti Büyükelçisi Özlem Gülsün Ergün Ulueren merkeze alınırken yerine Hüseyin Güngör, Portekiz Cumhuriyeti Büyükelçisi Lale Ülker merkeze alınırken yerine Murat Karagöz, Angola Cumhuriyeti Büyükelçisi Alp Ay merkeze alınırken yerine Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Ufuk Ekici ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaprak Alp merkeze alınırken yerine Berk Baran atandı. Ufuk Ekici’nin Angola Büyükelçiliğine atanması sonucu boşalan Kazakistan Büyükelçiliği’ne ise Mustafa Kapucu atandı.