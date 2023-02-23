Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230223/brezilyadaki-sel-ve-toprak-kaymasi-felaketinde-can-kaybi-48-oldu-1067419607.html
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 48 oldu
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 48 oldu
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T14:25+0300
2023-02-23T14:25+0300
dünya
brezilya
sel
sağanak yağış
toprak kayması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067419388_0:253:3069:1979_1920x0_80_0_0_fd09896250de0e7e9476445d45089b33.jpg
Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı artıyor. Eyalet yetkilileri, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 48’e yükseldiğini açıklarken, hayatını kaybedenlerin 47'sinin Sao Paulo eyaletinden olduğunu söyledi. Yetkililer, kayıp 40 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga'da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230220/brezilyada-sel-ve-toprak-kaymasi-felaketi-35-olu-1067259335.html
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067419388_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_10b89c2c4964f1fb8dbdce652bf4afc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya, sel, sağanak yağış, toprak kayması
brezilya, sel, sağanak yağış, toprak kayması

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 48 oldu

14:25 23.02.2023
© AP Photo / Andre PennerBrezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AP Photo / Andre Penner
Abone olTelegram
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi.
Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı artıyor.
Eyalet yetkilileri, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 48’e yükseldiğini açıklarken, hayatını kaybedenlerin 47'sinin Sao Paulo eyaletinden olduğunu söyledi. Yetkililer, kayıp 40 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga'da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edilmişti.
Brezilya- Sel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
DÜNYA
Brezilya'da sel ve toprak kayması felaketi: 35 ölü
20 Şubat, 11:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала