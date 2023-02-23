https://sputniknews.com.tr/20230223/brezilyadaki-sel-ve-toprak-kaymasi-felaketinde-can-kaybi-48-oldu-1067419607.html

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 48 oldu

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 48 oldu

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T14:25+0300

2023-02-23T14:25+0300

2023-02-23T14:25+0300

dünya

brezilya

sel

sağanak yağış

toprak kayması

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Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı artıyor. Eyalet yetkilileri, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 48’e yükseldiğini açıklarken, hayatını kaybedenlerin 47'sinin Sao Paulo eyaletinden olduğunu söyledi. Yetkililer, kayıp 40 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga'da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230220/brezilyada-sel-ve-toprak-kaymasi-felaketi-35-olu-1067259335.html

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