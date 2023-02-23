https://sputniknews.com.tr/20230223/brezilyadaki-sel-ve-toprak-kaymasi-felaketinde-can-kaybi-48-oldu-1067419607.html
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 48 oldu
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 48 oldu
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T14:25+0300
2023-02-23T14:25+0300
2023-02-23T14:25+0300
dünya
brezilya
sel
sağanak yağış
toprak kayması
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Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı artıyor. Eyalet yetkilileri, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 48’e yükseldiğini açıklarken, hayatını kaybedenlerin 47'sinin Sao Paulo eyaletinden olduğunu söyledi. Yetkililer, kayıp 40 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga'da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230220/brezilyada-sel-ve-toprak-kaymasi-felaketi-35-olu-1067259335.html
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brezilya, sel, sağanak yağış, toprak kayması
brezilya, sel, sağanak yağış, toprak kayması
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 48 oldu
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Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde etkili olan sağanak yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 48’e yükseldi.
Brezilya'nın güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı artıyor.
Eyalet yetkilileri, sel ve toprak kayması felaketinde hayatını kaybedenlerin 48’e yükseldiğini açıklarken, hayatını kaybedenlerin 47'sinin Sao Paulo eyaletinden olduğunu söyledi. Yetkililer, kayıp 40 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Şiddetli sağanak yağışların neden olduğu toprak kayması nedeniyle Sao Sebastiao, Ubatuba, Ilhabela ve Bertioga'da Rio Karnavalı çerçevesinde düzenlenecek kutlamalar iptal edilmişti.