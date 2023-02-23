https://sputniknews.com.tr/20230223/bogdanov-turkiye-suriye-ve-rusya-uzmanlar-duzeyinde-mekanizma-kurdu-1067417761.html

Bogdanov: Türkiye, Suriye ve Rusya uzmanlar düzeyinde mekanizma kurdu

Bogdanov: Türkiye, Suriye ve Rusya uzmanlar düzeyinde mekanizma kurdu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye, Suriye ve Rusya'nın Aralık 2022'de savunma bakanları düzeyinde yapılan toplantıda gelecekteki... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T13:42+0300

2023-02-23T13:42+0300

2023-02-23T13:42+0300

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mihail bogdanov

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suriye

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Sputnik'e demeç veren Bogdanov, "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusu geçen yaz Tahran'da düzenlenen Astana üçlüsü zirvesinde ele alındı. Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın yardımıyla Suriye ve Türkiye zirvesiyle sonuçlanabilecek çoklu düzeydeki istişarelerin başlatılmasına ilişkin inisiyatif sundu. Biz de onu güçlü bir şekilde destekledik" dedi.Üç ülkenin şu anda dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı organize etmek için çalıştığını anlatan Bogdanov, Moskova'nın Tahran'ın müzakere sürecine dahil olma isteğini desteklediğini belirtti. Bogdanov, "Önemli olan, bunun Suriye ve Türkiye tarafından kabul edilmesi. Şu anda İran'ın da katılımıyla dörtlü dışişleri bakanları toplantısının organizasyonu üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.'Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilaflar çözülebilir'Bu arada Bogdanov, Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilaflar çözülmesinin mümkün olduğunu kaydetti."Suriye'deki Türk askeri varlığına gelince, bunun geçici nitelikte olduğunu sorgulamak için hiçbir dayanağımız yok. Türk tarafı bunu en üst düzeyde ifade etti ve Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit etti. Bu tutum, bir dizi Rus-Türk belgelerinde, Astana üçlüsünün ortak açıklamalarında kayıt altına alınmıştır" diye devam eden Bogdanov, Şam ve Ankara arasındaki ihtilafların çözülebileceğini ve karşılıklı olarak kabul görecek çözümler bulunması, Suriye ile Türkiye arasında iyi komşuluk geleneğinin yeniden sağlanması için taraflara yardım ettiklerini vurguladı.

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mihail bogdanov, rusya, türkiye, suriye