Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230223/bogdanov-turkiye-suriye-ve-rusya-uzmanlar-duzeyinde-mekanizma-kurdu-1067417761.html
Bogdanov: Türkiye, Suriye ve Rusya uzmanlar düzeyinde mekanizma kurdu
Bogdanov: Türkiye, Suriye ve Rusya uzmanlar düzeyinde mekanizma kurdu
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye, Suriye ve Rusya'nın Aralık 2022'de savunma bakanları düzeyinde yapılan toplantıda gelecekteki... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T13:42+0300
2023-02-23T13:42+0300
dünya
mihail bogdanov
rusya
türkiye
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101869/85/1018698593_0:131:2517:1547_1920x0_80_0_0_265f5dc39602d6dbf3600a2d91a0ba30.jpg
Sputnik'e demeç veren Bogdanov, "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusu geçen yaz Tahran'da düzenlenen Astana üçlüsü zirvesinde ele alındı. Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın yardımıyla Suriye ve Türkiye zirvesiyle sonuçlanabilecek çoklu düzeydeki istişarelerin başlatılmasına ilişkin inisiyatif sundu. Biz de onu güçlü bir şekilde destekledik" dedi.Üç ülkenin şu anda dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı organize etmek için çalıştığını anlatan Bogdanov, Moskova'nın Tahran'ın müzakere sürecine dahil olma isteğini desteklediğini belirtti. Bogdanov, "Önemli olan, bunun Suriye ve Türkiye tarafından kabul edilmesi. Şu anda İran'ın da katılımıyla dörtlü dışişleri bakanları toplantısının organizasyonu üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.'Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilaflar çözülebilir'Bu arada Bogdanov, Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilaflar çözülmesinin mümkün olduğunu kaydetti."Suriye'deki Türk askeri varlığına gelince, bunun geçici nitelikte olduğunu sorgulamak için hiçbir dayanağımız yok. Türk tarafı bunu en üst düzeyde ifade etti ve Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit etti. Bu tutum, bir dizi Rus-Türk belgelerinde, Astana üçlüsünün ortak açıklamalarında kayıt altına alınmıştır" diye devam eden Bogdanov, Şam ve Ankara arasındaki ihtilafların çözülebileceğini ve karşılıklı olarak kabul görecek çözümler bulunması, Suriye ile Türkiye arasında iyi komşuluk geleneğinin yeniden sağlanması için taraflara yardım ettiklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230131/lavrov-irani-rusya-turkiye-suriye-uclu-formatina-dahil-etmek-icin-anlasmaya-varildi-1066400991.html
rusya
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101869/85/1018698593_140:0:2377:1678_1920x0_80_0_0_f7405379e0c45a18ff19560cd4f330de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mihail bogdanov, rusya, türkiye, suriye
mihail bogdanov, rusya, türkiye, suriye

Bogdanov: Türkiye, Suriye ve Rusya uzmanlar düzeyinde mekanizma kurdu

13:42 23.02.2023
© SputnikMihail Bogdanov
Mihail Bogdanov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye, Suriye ve Rusya'nın Aralık 2022'de savunma bakanları düzeyinde yapılan toplantıda gelecekteki çalışmaların koordinasyonu için uzmanlar düzeyinde mekanizması kurduğunu belirtti.
Sputnik'e demeç veren Bogdanov, "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusu geçen yaz Tahran'da düzenlenen Astana üçlüsü zirvesinde ele alındı. Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın yardımıyla Suriye ve Türkiye zirvesiyle sonuçlanabilecek çoklu düzeydeki istişarelerin başlatılmasına ilişkin inisiyatif sundu. Biz de onu güçlü bir şekilde destekledik" dedi.
Üç ülkenin şu anda dışişleri bakanları düzeyinde bir toplantı organize etmek için çalıştığını anlatan Bogdanov, Moskova'nın Tahran'ın müzakere sürecine dahil olma isteğini desteklediğini belirtti. Bogdanov, "Önemli olan, bunun Suriye ve Türkiye tarafından kabul edilmesi. Şu anda İran'ın da katılımıyla dörtlü dışişleri bakanları toplantısının organizasyonu üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

'Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilaflar çözülebilir'

Bu arada Bogdanov, Türkiye ve Suriye arasındaki ihtilaflar çözülmesinin mümkün olduğunu kaydetti.
"Suriye'deki Türk askeri varlığına gelince, bunun geçici nitelikte olduğunu sorgulamak için hiçbir dayanağımız yok. Türk tarafı bunu en üst düzeyde ifade etti ve Suriye'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yeniden teyit etti. Bu tutum, bir dizi Rus-Türk belgelerinde, Astana üçlüsünün ortak açıklamalarında kayıt altına alınmıştır" diye devam eden Bogdanov, Şam ve Ankara arasındaki ihtilafların çözülebileceğini ve karşılıklı olarak kabul görecek çözümler bulunması, Suriye ile Türkiye arasında iyi komşuluk geleneğinin yeniden sağlanması için taraflara yardım ettiklerini vurguladı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
DÜNYA
Lavrov: İran'ı Rusya-Türkiye-Suriye üçlü formatına dahil etmek için anlaşmaya varıldı
31 Ocak, 15:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала