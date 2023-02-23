https://sputniknews.com.tr/20230223/bilardoyu-ust-uste-iki-kez-kaybetti-duruma-gulen-7-kisiyi-kursuna-dizdi-1067414048.html

Bilardoyu üst üste iki kez kaybetti, duruma gülen 7 kişiyi kurşuna dizdi

Bilardoyu üst üste iki kez kaybetti, duruma gülen 7 kişiyi kurşuna dizdi

Brezilya'da bilardo oyununda yaşanan gerginlik, 7 kişinin ölümüyle sonuçlandı. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T12:31+0300

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ABD merkezli New York Post gazetesinin haberine göre olay, Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki Sinop şehrinde geçtiğimiz Salı günü yaşandı.Bilardo salonunda ilk oyunu kaybeden Edgar Ricardo de Oliveira isimli şahıs, rakiplerine bir tur daha oynamak için meydan okudu. Ancak ikinci turu da kaybeden Oliveira, bu duruma güldükleri için sinirlendiği 7 kişiyi öldürdü. Polis, Oliveira ve suç ortağı Ezequias Souza Ribeiro'yu arıyor.New York Post'un haberine göre Oliveira ilk turda 4 bin Brezilya reali kaybetti. Daha sonra bilardo salonuna arkadaşı Ribeiro ile birlikte dönen saldırgan, ikinci bir tur daha oynamak istedi. İddialı tavırlarına rağmen ikinci turu da kaybedince çevredekilerin bu duruma gülmesine sinirlenen şahıs, silahını almak için aracına gitti. O esnada arkadaşı Ribeiro ise duruma gülen kişileri duvarın önünde sıraya dizdi. 30 yaşında olduğu öğrenilen Oliveira önce bilardo salonunun sahibini, daha sonra da diğer kişileri öldürdü. Maktüllerin arasında 12 yaşındaki bir kız çocuğunun da bulunduğu belirtildi. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Yayınlanan görüntülerde silahlı saldırganların bilardo oyunundaki karşılaşmayı izleyen 7 kişiyi ateş açarak öldürdüğü görülüyor.Kurbanların isimleri, Larissa Frasao de Almeida, Orisberto Pereira Sousa, Adriano Balbinote, Getulio Rodrigues Frasao Junior, Josue Ramos Tenorio, Elizeu Santos da Silva ve Maciel Bruno de Andrade Costa olarak açıklandı. Saldırganları arama çalışmaları sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20220518/4-bin-tl-alacagi-icin-bilardo-salonunu-atese-verdi-1056463487.html

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