https://sputniknews.com.tr/20230223/besiktas-kulubu-divan-kurulu-toplantisi-ertelendi-1067400053.html
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
Beşiktaş Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T01:45+0300
2023-02-23T01:45+0300
2023-02-23T01:45+0300
spor
beşiktaş
deprem
divan kurulu
toplantı
kahramanmaraş
futbol
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaket nedeniyle milletimize bir kez daha başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletçe deprem felaketi bölgesine yardım için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu ortamda 25 Şubat tarihinde divan kurulumuzun toplanmasının doğru olmayacağı görüşü ile toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.Açıklamada, yeni toplantı tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/evim-yuvan-olsun-kampanyasina-futbol-dunyasindan-destek-cagrisi-1067399670.html
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beşiktaş, deprem, divan kurulu, toplantı, kahramanmaraş, futbol
beşiktaş, deprem, divan kurulu, toplantı, kahramanmaraş, futbol
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
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Beşiktaş Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaket nedeniyle milletimize bir kez daha başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletçe deprem felaketi bölgesine yardım için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu ortamda 25 Şubat tarihinde divan kurulumuzun toplanmasının doğru olmayacağı görüşü ile toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.
Açıklamada, yeni toplantı tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.