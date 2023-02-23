https://sputniknews.com.tr/20230223/benzine-beklenen-indirim-geldi-1067406005.html
Benzine beklenen indirim geldi
Benzine beklenen indirim geldi
Brent petrolun 86 dolardan 82 dolara gerilemesiyle doğan indirim beklentileri sonuç verdi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim geldi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T08:48+0300
2023-02-23T08:48+0300
2023-02-23T08:48+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
motorin
indirim
akaryakıt
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Brent petrolün 86 dolardan 82.76 dolara gerilemesiyle indirim beklentileri sonuç verdi. Benzine indirim geldi.Bugünden geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği yaşanmadı. 23 Şubat'tan itibaren geçerli olan benzin ve motorin fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,32 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,56 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,64 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,32 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.90 TLAnkara Benzin fiyatı: 20,57 TLAnkara Motorin fiyatı: 21,81 TLAnkara LPG fiyatı: 11,90 TLİzmir benzin fiyatı: 20,57 TLİzmir motorin fiyatı: 21,57 TLİzmir LPG fiyatı: 11,65 TL
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benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim, akaryakıt
benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim, akaryakıt
Benzine beklenen indirim geldi
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Brent petrolun 86 dolardan 82 dolara gerilemesiyle doğan indirim beklentileri sonuç verdi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim geldi.
Brent petrolün 86 dolardan 82.76 dolara gerilemesiyle indirim beklentileri sonuç verdi. Benzine indirim geldi.
Bugünden geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği yaşanmadı. 23 Şubat'tan itibaren geçerli olan benzin ve motorin fiyatları şöyle:
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,32 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,56 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,64 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,32 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.90 TL
Ankara Benzin fiyatı: 20,57 TL
Ankara Motorin fiyatı: 21,81 TL
Ankara LPG fiyatı: 11,90 TL
İzmir benzin fiyatı: 20,57 TL
İzmir motorin fiyatı: 21,57 TL
İzmir
LPG fiyatı: 11,65 TL