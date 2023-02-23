https://sputniknews.com.tr/20230223/benzine-beklenen-indirim-geldi-1067406005.html

Benzine beklenen indirim geldi

Benzine beklenen indirim geldi

Brent petrolun 86 dolardan 82 dolara gerilemesiyle doğan indirim beklentileri sonuç verdi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim geldi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T08:48+0300

2023-02-23T08:48+0300

2023-02-23T08:48+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

motorin

indirim

akaryakıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/19/1053098287_58:0:769:400_1920x0_80_0_0_b2631746544094a51a2160e180009c7c.jpg

Brent petrolün 86 dolardan 82.76 dolara gerilemesiyle indirim beklentileri sonuç verdi. Benzine indirim geldi.Bugünden geçerli olmak üzere benzine 48 kuruş indirim geldi. Motorinde ise fiyat değişikliği yaşanmadı. 23 Şubat'tan itibaren geçerli olan benzin ve motorin fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,32 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,56 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,64 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,32 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,56 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11.90 TLAnkara Benzin fiyatı: 20,57 TLAnkara Motorin fiyatı: 21,81 TLAnkara LPG fiyatı: 11,90 TLİzmir benzin fiyatı: 20,57 TLİzmir motorin fiyatı: 21,57 TLİzmir LPG fiyatı: 11,65 TL

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benzin, benzin fiyatları, motorin, indirim, akaryakıt