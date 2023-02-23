Bakan Soylu: Eğer Türkiye bu hazırlıkları yapmamış olsaydı büyük bir kaos ile karşı karşıya kalırdı

“Böyle bir afette tabii ki yayılmak ve ulaşmak da belli bir zaman dilimi istiyor. Böyle bir deprem hangi ülkede olursa olsun kimsenin altında kalkabileceğini düşünmüyoruz. Bu çerçeve içerisinde eğer Türkiye uzun zamandır böyle hazırlıklar yapmasaydı büyük bir kaos içinde kalırdı. 17. günde geldiğimiz nokta; sadece Hatay'da 2 bina var altında cenaze olduğunu düşündüğümüz, diğer tarafların tamamında arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 313 bin çadır kuruldu, konteynerler kurulmaya başlandı. Bütün hastaneler işlevselliğini devam ettiriyor. Kamunun bütün gücü sahada çalışmalarına devam ediyor. Gidilemeyen köylerin tamamına sortieler yapıldı. Her tarafa, herkes ve her şeyle ulaşıldı.”