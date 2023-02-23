https://sputniknews.com.tr/20230223/bakan-soylu-eger-turkiye-bu-hazirliklari-yapmamis-olsaydi-buyuk-bir-kaos-ile-karsi-karsiya-kalirdi-1067421904.html
Bakan Soylu: Eğer Türkiye bu hazırlıkları yapmamış olsaydı büyük bir kaos ile karşı karşıya kalırdı
Bakan Soylu: Eğer Türkiye bu hazırlıkları yapmamış olsaydı büyük bir kaos ile karşı karşıya kalırdı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 43 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin 17. gününde verdiği röportajda, “Bu çerçeve... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T15:44+0300
2023-02-23T15:44+0300
2023-02-23T15:44+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
deprem
süleyman soylu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066897747_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_59191312dcb58e764cd22416d29e54ca.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilişkin son durumu TRT Haber'de Elif Akkuş'a değerlendirdi. “Devlet, bütün gücüyle sahanın her noktasına bir şekilde ulaştı” diyen Soylu, açıklamasının devamında da şunları kaydetti:'Ben alanın bu kadar yaygın olabileceğini düşünmedim'Depremin büyüklüğünü ilk saatlerde tahmin edemediğine dikkat çeken Soylu, şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230222/depremden-248-saat-sonra-enkazdan-kurtarilan-aleyna-olmez-cok-zorlu-bir-surecti-ama-mucadele-ettim-1067385799.html
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0b/1066897747_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_5fac244d2bac94bafe2b8bf970066c57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kahramanmaraş, deprem, süleyman soylu
kahramanmaraş, deprem, süleyman soylu
Bakan Soylu: Eğer Türkiye bu hazırlıkları yapmamış olsaydı büyük bir kaos ile karşı karşıya kalırdı
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 43 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin 17. gününde verdiği röportajda, “Bu çerçeve içerisinde eğer Türkiye uzun zamandır böyle hazırlıklar yapmasaydı büyük bir kaos içinde kalırdı” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, depreme ilişkin son durumu TRT Haber'
de Elif Akkuş'a değerlendirdi.
“Devlet, bütün gücüyle sahanın her noktasına bir şekilde ulaştı” diyen Soylu, açıklamasının devamında da şunları kaydetti:
“Böyle bir afette tabii ki yayılmak ve ulaşmak da belli bir zaman dilimi istiyor. Böyle bir deprem hangi ülkede olursa olsun kimsenin altında kalkabileceğini düşünmüyoruz. Bu çerçeve içerisinde eğer Türkiye uzun zamandır böyle hazırlıklar yapmasaydı büyük bir kaos içinde kalırdı. 17. günde geldiğimiz nokta; sadece Hatay'da 2 bina var altında cenaze olduğunu düşündüğümüz, diğer tarafların tamamında arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 313 bin çadır kuruldu, konteynerler kurulmaya başlandı. Bütün hastaneler işlevselliğini devam ettiriyor. Kamunun bütün gücü sahada çalışmalarına devam ediyor. Gidilemeyen köylerin tamamına sortieler yapıldı. Her tarafa, herkes ve her şeyle ulaşıldı.”
'Ben alanın bu kadar yaygın olabileceğini düşünmedim'
Depremin büyüklüğünü ilk saatlerde tahmin edemediğine dikkat çeken Soylu, şunları ekledi:
“Sabah 04.19 veya 20'ydi AFAD Başkanı aradı ve Maraş-Osmaniye hattında bir deprem olduğunu söyledi. Tabi 7'nin üzerinde bir deprem olduğu bilgisi gelince elbette ki bu benim açımdan da ülkemiz açısından da ciddi bir sonuca yol açacağı hissi kapladı. Ben alanın bu kadar yaygın olabileceğini düşünmedim. Sonra da Cumhurbaşkanımızı aradım, bilgi verdim. Genel tabloyu alınca epey bir yaygın hale dönüyor. Hemen ilgili arkadaşların AFAD'da toplanması gerektiğini söyledim. Fuat bey aradı, diğer bakan arkadaşlarımızla hep birlikte AFAD'a geçtik. Hattı görünce ilk bilgilerden sonra yaptığımız ilk iş 4. seviye alarma çıkarttık. Bakan arkadaşlarımızla il dağılımı yaptık ve meseleye müdahale etme hususunda hepimiz yola çıktık. Maraş'a inmeye çalıştık kapalıydı sonra Gaziantep'e indik ve oradan dağıldık.”