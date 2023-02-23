https://sputniknews.com.tr/20230223/bakan-koca-hatayda-molekuler-testlerle-salgin-hastalik-olup-olmadigi-takip-ediliyor-1067413050.html

Bakan Koca: Hatay’da moleküler testlerle salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor

Bakan Koca: Hatay’da moleküler testlerle salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ileri düzey moleküler testlerle herhangi bir salgın hastalık olup olmadığının takip edildiğini duyurdu. 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T12:09+0300

2023-02-23T12:09+0300

2023-02-23T12:09+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fahrettin koca

sağlık bakanlığı

deprem

salgın hastalık

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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz Hatay’da çeşitli bölgelerden bağırsak enfeksiyonuna karşı numuneler alarak, mobil laboratuvarda inceliyor. İleri düzey moleküler testlerle şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor. Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede" ifadesini kullandı.

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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, deprem, salgın hastalık