https://sputniknews.com.tr/20230223/bakan-koca-hatayda-molekuler-testlerle-salgin-hastalik-olup-olmadigi-takip-ediliyor-1067413050.html
Bakan Koca: Hatay’da moleküler testlerle salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor
Bakan Koca: Hatay’da moleküler testlerle salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ileri düzey moleküler testlerle herhangi bir salgın hastalık olup olmadığının takip edildiğini duyurdu. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T12:09+0300
2023-02-23T12:09+0300
2023-02-23T12:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin koca
sağlık bakanlığı
deprem
salgın hastalık
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz Hatay’da çeşitli bölgelerden bağırsak enfeksiyonuna karşı numuneler alarak, mobil laboratuvarda inceliyor. İleri düzey moleküler testlerle şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor. Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede" ifadesini kullandı.
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fahrettin koca, sağlık bakanlığı, deprem, salgın hastalık
fahrettin koca, sağlık bakanlığı, deprem, salgın hastalık
Bakan Koca: Hatay’da moleküler testlerle salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da ileri düzey moleküler testlerle herhangi bir salgın hastalık olup olmadığının takip edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz Hatay’da çeşitli bölgelerden bağırsak enfeksiyonuna karşı numuneler alarak, mobil laboratuvarda inceliyor. İleri düzey moleküler testlerle şehirde herhangi bir salgın hastalık olup olmadığı takip ediliyor. Olası salgınlara anında ve yerinde müdahale devrede" ifadesini kullandı.