https://sputniknews.com.tr/20230223/bakan-bozdag-ucu-kime-dokunursa-dokunsun-kimsenin-gozunun-yasina-bakilmayacak-1067407083.html

Bakan Bozdağ: Ucu kime dokunursa dokunsun kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Bozdağ: Ucu kime dokunursa dokunsun kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Depremin ardından Diyarbakır’da çalışmalarını yürüten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kimin kusuru varsa, ihmali varsa hepsi yargıda hesabını verecek. Ucu kime... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T09:37+0300

2023-02-23T09:37+0300

2023-02-23T09:37+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

deprem

bina

müteahhit

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile, depremin sorumlularına ilişkin yürütülecek süreci konuştu.Bozdağ, sorumluluğu olan herkesin hesap vereceğini vurguladı ve şunları söyledi:'Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır'Bakan Bozdağ, 'Deliller toplanmadan enkaz kaldırılıyor' iddialarına ise "Bunların bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı ise maalesef yalan uydurmayı meziyet zannedenler tarafından söyleniyor. Deprem bölgesinde delil toplanmadan tek bir enkaz dahi kaldırılmadı. Bunu iddia eden diyecek ki ‘bak şurayı toplamadan kaldırdılar’ diyecek. Ama diyemez. Çünkü öyle bir örnek yok. Şu ana kadar Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis illerinde delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır. Deliller toplandıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" diye yanıt verdi.'Yeni Veli Göçerler aramıyoruz'Depremin ardından yaşananların sorumluluğunun tek bir kişiye yüklenmeyeceğine de dikkat çekti Bozdağ ve şunları kaydetti:

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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, deprem, bina, müteahhit