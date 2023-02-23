https://sputniknews.com.tr/20230223/bakan-bozdag-ucu-kime-dokunursa-dokunsun-kimsenin-gozunun-yasina-bakilmayacak-1067407083.html
Bakan Bozdağ: Ucu kime dokunursa dokunsun kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Bozdağ: Ucu kime dokunursa dokunsun kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Depremin ardından Diyarbakır’da çalışmalarını yürüten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kimin kusuru varsa, ihmali varsa hepsi yargıda hesabını verecek. Ucu kime... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T09:37+0300
2023-02-23T09:37+0300
2023-02-23T09:37+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bekir bozdağ
adalet bakanlığı
deprem
bina
müteahhit
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile, depremin sorumlularına ilişkin yürütülecek süreci konuştu.Bozdağ, sorumluluğu olan herkesin hesap vereceğini vurguladı ve şunları söyledi:'Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır'Bakan Bozdağ, 'Deliller toplanmadan enkaz kaldırılıyor' iddialarına ise "Bunların bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı ise maalesef yalan uydurmayı meziyet zannedenler tarafından söyleniyor. Deprem bölgesinde delil toplanmadan tek bir enkaz dahi kaldırılmadı. Bunu iddia eden diyecek ki ‘bak şurayı toplamadan kaldırdılar’ diyecek. Ama diyemez. Çünkü öyle bir örnek yok. Şu ana kadar Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis illerinde delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır. Deliller toplandıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" diye yanıt verdi.'Yeni Veli Göçerler aramıyoruz'Depremin ardından yaşananların sorumluluğunun tek bir kişiye yüklenmeyeceğine de dikkat çekti Bozdağ ve şunları kaydetti:
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MIA „Rosiya Segodnya“
bekir bozdağ, adalet bakanlığı, deprem, bina, müteahhit
bekir bozdağ, adalet bakanlığı, deprem, bina, müteahhit
Bakan Bozdağ: Ucu kime dokunursa dokunsun kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
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Depremin ardından Diyarbakır’da çalışmalarını yürüten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kimin kusuru varsa, ihmali varsa hepsi yargıda hesabını verecek. Ucu kime dokunursa dokunsun yargı gerekeni yapacaktır” dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile, depremin sorumlularına ilişkin yürütülecek süreci konuştu
.
Bozdağ, sorumluluğu olan herkesin hesap vereceğini vurguladı ve şunları söyledi:
"Bu binaları yapanlar kimler? Sorumluluğu olanlar kimler, denetimi yapan kimler, mesulleri kimler, bu binalarda imara aykırı birtakım değişiklikler yapıldı mı, yapılmadı mı? Yapılar imara uygun mu, aykırı mı? Savcılıklar bunları da inceliyorlar. Bütün bunlarla ilgili dosyalar belediyelerin ilgili birimlerinde olduğu için savcılıklarımız buralara yazılar yazıyor, bilgi talep ediyor. Bunlarla ilgili soruşturmalara başlandı"
'Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır'
Bakan Bozdağ, 'Deliller toplanmadan enkaz kaldırılıyor' iddialarına ise "Bunların bir kısmı bilgisizlikten, bir kısmı ise maalesef yalan uydurmayı meziyet zannedenler tarafından söyleniyor. Deprem bölgesinde delil toplanmadan tek bir enkaz dahi kaldırılmadı. Bunu iddia eden diyecek ki ‘bak şurayı toplamadan kaldırdılar’ diyecek. Ama diyemez. Çünkü öyle bir örnek yok. Şu ana kadar Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis illerinde delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır. Deliller toplandıktan sonra enkazlar kaldırılmaktadır" diye yanıt verdi.
'Yeni Veli Göçerler aramıyoruz'
Depremin ardından yaşananların sorumluluğunun tek bir kişiye yüklenmeyeceğine de dikkat çekti Bozdağ ve şunları kaydetti:
"Yani sorumluluğu olabilecek herkesin üstüne gidiliyor. “Veli Göçer bulunacak, sadece onun üzerine yıkılacak” iddiası doğru değildir, bütün sorumlulardan hukuk içinde gereken hesap sorulacaktır. Sorumlular kimse onların tümünün üzerine gidilecek. Gidiliyor. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Hakkında işlem yapılanların, tutuklananların sayıları her geçen gün artıyor."