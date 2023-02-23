https://sputniknews.com.tr/20230223/aslinda-siki-bir-icici-degilim-diyen-bill-gates-902-milyon-dolarini-biraya-yatirdi-1067417336.html
'Aslında sıkı bir içici değilim' diyen Bill Gates 902 milyon dolarını biraya yatırdı
'Aslında sıkı bir içici değilim' diyen Bill Gates 902 milyon dolarını biraya yatırdı
Net değeri 114 milyar dolar olarak tahmin edilen malvarlığı ile dünyanın en zengin beşinci insanı olan Microsoft kurucusu Bill Gates, Hollandalı bira markası... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T13:35+0300
2023-02-23T13:35+0300
2023-02-23T13:35+0300
ekonomi
bill gates
hollanda
bira
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Microsoft kurucusu milyarder Bill Gates, "Sıkı bir içici değilim" yönündeki bir açıklamasından sonra, Hollandalı içki devi Heineken Holding'in yüzde 3.76'lık hissesini 902 milyon dolara satın aldı.Hollanda Mali Piyasalar Müdürlüğü'nün (AFM) kayıtlarına göre hisse alımı 17 Şubat tarihinde gerçekleşti. Gates’in satın aldığı hisseler Meksikalı perakende ve içecek şirketi FEMSA’ya aitti. FEMSA, en büyük bağımsız Coca-Cola şişeleme grubunu da işletiyor.17 Şubat'ta yapılan bir diğer hisse satım kaydına göre FEMSA, Heineken Holding'de sahip olduğu 18 milyon hissenin tamamını sattı. Reddit platformunca 2018'de düzenlenen bir "Bana soru sor" etkinliğinde katılımcıların sorularını yanıtlayan ünlü milyarder, 'sıkı bir bira içicisi olmadığını' söylemiş, şu ifadeleri kullanmıştı:
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'Aslında sıkı bir içici değilim' diyen Bill Gates 902 milyon dolarını biraya yatırdı
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Net değeri 114 milyar dolar olarak tahmin edilen malvarlığı ile dünyanın en zengin beşinci insanı olan Microsoft kurucusu Bill Gates, Hollandalı bira markası Heineken'in yüzde 3.76'sını 902 milyon dolara satın aldı. Gates daha önce, "Aslında sıkı bir içici değilim, gerçek biracıları hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm" diye konuşmuştu.
Microsoft kurucusu milyarder Bill Gates, "Sıkı bir içici değilim" yönündeki bir açıklamasından sonra, Hollandalı içki devi Heineken Holding'in yüzde 3.76'lık hissesini 902 milyon dolara satın aldı.
Hollanda Mali Piyasalar Müdürlüğü'nün (AFM) kayıtlarına göre hisse alımı 17 Şubat tarihinde gerçekleşti.
Gates’in satın aldığı hisseler Meksikalı perakende ve içecek şirketi FEMSA’ya aitti. FEMSA, en büyük bağımsız Coca-Cola şişeleme grubunu da işletiyor.
17 Şubat'ta yapılan bir diğer hisse satım kaydına göre FEMSA, Heineken Holding'de sahip olduğu 18 milyon hissenin tamamını sattı.
Reddit platformunca 2018'de düzenlenen bir "Bana soru sor" etkinliğinde katılımcıların sorularını yanıtlayan ünlü milyarder, 'sıkı bir bira içicisi olmadığını' söylemiş, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Beyzbol maçı gibi bir şeyler izlerken diğer bira içenlerin havasına girmek için hafif bir bira içerim. Gerçek bira içicilerini hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm."