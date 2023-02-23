https://sputniknews.com.tr/20230223/aslinda-siki-bir-icici-degilim-diyen-bill-gates-902-milyon-dolarini-biraya-yatirdi-1067417336.html

'Aslında sıkı bir içici değilim' diyen Bill Gates 902 milyon dolarını biraya yatırdı

'Aslında sıkı bir içici değilim' diyen Bill Gates 902 milyon dolarını biraya yatırdı

Net değeri 114 milyar dolar olarak tahmin edilen malvarlığı ile dünyanın en zengin beşinci insanı olan Microsoft kurucusu Bill Gates, Hollandalı bira markası... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T13:35+0300

2023-02-23T13:35+0300

2023-02-23T13:35+0300

ekonomi

bill gates

hollanda

bira

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Microsoft kurucusu milyarder Bill Gates, "Sıkı bir içici değilim" yönündeki bir açıklamasından sonra, Hollandalı içki devi Heineken Holding'in yüzde 3.76'lık hissesini 902 milyon dolara satın aldı.Hollanda Mali Piyasalar Müdürlüğü'nün (AFM) kayıtlarına göre hisse alımı 17 Şubat tarihinde gerçekleşti. Gates’in satın aldığı hisseler Meksikalı perakende ve içecek şirketi FEMSA’ya aitti. FEMSA, en büyük bağımsız Coca-Cola şişeleme grubunu da işletiyor.17 Şubat'ta yapılan bir diğer hisse satım kaydına göre FEMSA, Heineken Holding'de sahip olduğu 18 milyon hissenin tamamını sattı. Reddit platformunca 2018'de düzenlenen bir "Bana soru sor" etkinliğinde katılımcıların sorularını yanıtlayan ünlü milyarder, 'sıkı bir bira içicisi olmadığını' söylemiş, şu ifadeleri kullanmıştı:

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