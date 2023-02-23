https://sputniknews.com.tr/20230223/artvin-erzurum-kara-yolunda-heyelan-ulasima-kapandi-1067432296.html

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan: Ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan: Ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T20:17+0300

2023-02-23T20:17+0300

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türkiye

heyelan

erzurum

artvin

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Artvin’de aralıksız devam eden sağanak yağışlar nedeniyle bölgede yaşanan heyelanlar hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin-Erzurum kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner Barajı 4 Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.Heyelan nedeniyle kaya kütleleriyle kapanan tünelin girişindeki betonda hasar meydana geldi.Artvin-Erzurum kara yolu güzergahını kullanacak sürücüler, 1. kilometrede jandarma ekiplerince durdurularak farklı güzergahlara yönlendiriliyor.Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Yıldırım Saygılı ile heyelan bölgesine giderek Karayolları ekiplerinden bilgi aldı.Doruk, gazetecilere, Artvin'in farklı noktalarında son günlerde sıkça heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığını söyledi.Heyelanların ağırlıklı olarak Şavşat ve Yusufeli yolunda meydana geldiğini belirten Doruk, "Benzer şeyleri her yıl yaşıyorduk ama bu yıl kıyas edilemeyecek boyutta heyelanlar, kaya kopmaları oluyor. Bu yıl ilimize çok yağış düştü ve hızlı eriyen kar, kayaları yerinden oynatıyor ve böyle vakaları sık yaşar olduk" dedi.'Bölgenin tamamını tarayıp farklı risk alanları varsa tedbirlerimizi alacağız'Doruk, bölgede inceleme yapmak üzere teknik ekiplerin Artvin'e gelerek çalışma yürüteceğini ifade etti."Teknik ekipler gelecekler. Bölgenin tamamını tarayıp farklı risk alanları varsa tedbirlerimizi alacağız" diyen Doruk, şunları kaydetti:Öte yandan Vali Doruk'un açıklama yaptığı sırada aynı alanda tekrar heyelan meydana gelmesi kameralara yansıdı. Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü.Doruk, “Heyelanı bir kez daha canlı yaşadık” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230220/artvin-ardahan-kara-yolu-heyelan-nedeniyle-ulasima-kapandi-1067284343.html

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