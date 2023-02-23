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https://sputniknews.com.tr/20230223/artvin-erzurum-kara-yolunda-heyelan-ulasima-kapandi-1067432296.html
Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan: Ulaşıma kapandı
Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan: Ulaşıma kapandı
Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T20:17+0300
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türkiye
heyelan
erzurum
artvin
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Artvin’de aralıksız devam eden sağanak yağışlar nedeniyle bölgede yaşanan heyelanlar hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin-Erzurum kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner Barajı 4 Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.Heyelan nedeniyle kaya kütleleriyle kapanan tünelin girişindeki betonda hasar meydana geldi.Artvin-Erzurum kara yolu güzergahını kullanacak sürücüler, 1. kilometrede jandarma ekiplerince durdurularak farklı güzergahlara yönlendiriliyor.Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Yıldırım Saygılı ile heyelan bölgesine giderek Karayolları ekiplerinden bilgi aldı.Doruk, gazetecilere, Artvin'in farklı noktalarında son günlerde sıkça heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığını söyledi.Heyelanların ağırlıklı olarak Şavşat ve Yusufeli yolunda meydana geldiğini belirten Doruk, "Benzer şeyleri her yıl yaşıyorduk ama bu yıl kıyas edilemeyecek boyutta heyelanlar, kaya kopmaları oluyor. Bu yıl ilimize çok yağış düştü ve hızlı eriyen kar, kayaları yerinden oynatıyor ve böyle vakaları sık yaşar olduk" dedi.'Bölgenin tamamını tarayıp farklı risk alanları varsa tedbirlerimizi alacağız'Doruk, bölgede inceleme yapmak üzere teknik ekiplerin Artvin'e gelerek çalışma yürüteceğini ifade etti."Teknik ekipler gelecekler. Bölgenin tamamını tarayıp farklı risk alanları varsa tedbirlerimizi alacağız" diyen Doruk, şunları kaydetti:Öte yandan Vali Doruk'un açıklama yaptığı sırada aynı alanda tekrar heyelan meydana gelmesi kameralara yansıdı. Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü.Doruk, “Heyelanı bir kez daha canlı yaşadık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230220/artvin-ardahan-kara-yolu-heyelan-nedeniyle-ulasima-kapandi-1067284343.html
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heyelan, erzurum, artvin
heyelan, erzurum, artvin

Artvin-Erzurum kara yolunda heyelan: Ulaşıma kapandı

20:17 23.02.2023 (güncellendi: 20:33 23.02.2023)
© İHA / ADEM GÜNGÖRArtvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi.
Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© İHA / ADEM GÜNGÖR
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Artvin-Erzurum kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi.
Artvin’de aralıksız devam eden sağanak yağışlar nedeniyle bölgede yaşanan heyelanlar hayatı olumsuz etkiliyor.
Artvin-Erzurum kara yolunun 8. kilometresindeki Deriner Barajı 4 Tüneli mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Heyelan nedeniyle kaya kütleleriyle kapanan tünelin girişindeki betonda hasar meydana geldi.
Artvin-Erzurum kara yolu güzergahını kullanacak sürücüler, 1. kilometrede jandarma ekiplerince durdurularak farklı güzergahlara yönlendiriliyor.
© İHA / ADEM GÜNGÖRArtvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi.
Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi.
© İHA / ADEM GÜNGÖR
Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Jandarma Komutanı Piyade Albay Yıldırım Saygılı ile heyelan bölgesine giderek Karayolları ekiplerinden bilgi aldı.
Doruk, gazetecilere, Artvin'in farklı noktalarında son günlerde sıkça heyelan ve kaya düşmesi olaylarının yaşandığını söyledi.
Heyelanların ağırlıklı olarak Şavşat ve Yusufeli yolunda meydana geldiğini belirten Doruk, "Benzer şeyleri her yıl yaşıyorduk ama bu yıl kıyas edilemeyecek boyutta heyelanlar, kaya kopmaları oluyor. Bu yıl ilimize çok yağış düştü ve hızlı eriyen kar, kayaları yerinden oynatıyor ve böyle vakaları sık yaşar olduk" dedi.
© İHA / ADEM GÜNGÖRArtvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi.
Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi.
© İHA / ADEM GÜNGÖR

'Bölgenin tamamını tarayıp farklı risk alanları varsa tedbirlerimizi alacağız'

Doruk, bölgede inceleme yapmak üzere teknik ekiplerin Artvin'e gelerek çalışma yürüteceğini ifade etti.
"Teknik ekipler gelecekler. Bölgenin tamamını tarayıp farklı risk alanları varsa tedbirlerimizi alacağız" diyen Doruk, şunları kaydetti:
"Artvin-Yusufeli-Erzurum yolumuz heyelan nedeniyle şu an kapalı. Ekiplerimizi bekliyoruz. Önce risk tespitini yapacağız. Burayı açmak bizim için zaman alacak bir şey değil ama tehlike arz ettiği için bekletiyoruz. Tespitleri yapıp riski ortadan kaldırdığımızda yolu açacağız ama yakın bir saate görünmüyor. Erzurum tarafına gidecek arkadaşlarımızın farklı güzergahları kullanmalarını tavsiye ediyoruz."
© İHA / ADEM GÜNGÖRArtvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi.
Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi.
© İHA / ADEM GÜNGÖR
Öte yandan Vali Doruk'un açıklama yaptığı sırada aynı alanda tekrar heyelan meydana gelmesi kameralara yansıdı.
Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü.
Doruk, “Heyelanı bir kez daha canlı yaşadık” dedi.
Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapandı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2023
TÜRKİYE
Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
20 Şubat, 18:06
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