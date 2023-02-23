https://sputniknews.com.tr/20230223/akar-mehmetcik-ilk-andan-itibaren-depremzedeler-ile-beraber-1067419217.html

Akar: Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber

Akar: Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Şu ana kadar maalesef 100 silah arkadaşımızı kaybettik. 2 arkadaşımıza henüz ulaşılamadı, yoğun çalışmalar var. Mehmetçik... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T14:24+0300

2023-02-23T14:24+0300

2023-02-23T14:24+0300

türkiye

hulusi akar

deprem

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.Hatay'da incelemelerini sürdüren Bakan Akar, TRT Haber'e konuştu.Bizim şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler.'TSK seferber oldu'Biraz önce televizyonlarda yayınlandı. Örneğin Malatya'da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz. Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim deprem süratle deprem bölgesine gönderildi.Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumaya sevk etti. 108 mutfakla 14 fırını kurduk. Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik.Ayrıca barınma ihtiyaçları da karşılanıyor. 60 bin çadırın kurulumunda Mehmetçik görev aldı. Askeri tesislerin tamamını depremzedelere açtık."

türkiye

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Sputnik Türkiye

hulusi akar, deprem, türk silahlı kuvvetleri (tsk)