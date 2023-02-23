https://sputniknews.com.tr/20230223/ak-partinin-secim-calismalarina-deprem-ayari-kampanya-muziksiz-yurutulecek-4-basliga-odaklanacak-1067406621.html

AK Parti'nin seçim çalışmalarına deprem ayarı: Kampanya müziksiz yürütülecek, 4 başlığa odaklanacak

AK Parti'nin seçim çalışmalarına deprem ayarı: Kampanya müziksiz yürütülecek, 4 başlığa odaklanacak

Deprem, partilerin seçim çalışmalarını da etkiledi. AK Parti, 'Türkiye Yüzyılı' temasıyla sürdürdüğü seçim kampanyasında değişikliğe gidiyor. Öncelikli... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T09:33+0300

2023-02-23T09:33+0300

2023-02-23T09:33+0300

politika

türkiye

ak parti

seçim kampanyası

deprem

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AK Parti, geçtiğimiz yazdan bu yana hazırlıklarını sürdürdüğü “Türkiye Yüzyılı” perspektifli seçim beyannamesi çalışmalarını, “Yeni başlıyoruz” sloganıyla şekillendirmişti. Ancak Milliyet gazetesinden Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre deprem felâketinin ardından seçim beyannamesi ve kampanyasında değişikliğe gidilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kampanya sürecinde deprem bölgesinde büyük mitinglerden ziyade çadır ve konteyner ziyaretleri gerçekleştireceği, parti teşkilatlarının da müziksiz sessiz bir kampanya yürüteceği belirtiliyor.4 temel başlıkEdinilen bilgiye göre, AK Parti’nin öncelikli dört propaganda başlığını, “Deprem bölgesinin fiziken toparlanması, afetzede vatandaşların hayat koşullarının iyileştirilmesi, ileride yaşanması muhtemel depremler veya başka tabii afetler karşısında ‘çevre’ye ilişkin düzenlemeler de dahil alınacak önlemler ve Türkiye’ye toplam maliyeti 100 milyar doları bulabileceği değerlendirilen depremin yarattığı ekonomik yıkımın ortadan kaldırılmasına yönelik atılacak adımlar” oluşturacak.'Siyaset yapma modeli kökten değişecek': Hazırlanacak beyannamede, depremin ardından ortaya çıkan veriler ışığında yeni sistem değerlendirmesi ve sistemde yapılması planlanan küçük çaplı revizyonlara ilişkin somut öneriler ve değerlendirmelerin de yer alabileceği ifade ediliyor. Erdoğan’ın seçim sürecinde deprem bölgesinde büyük mitinglerden ziyade çadır ve konteyner ziyaretleri gerçekleştirebileceği belirtiliyor. AK Parti kurmayları propaganda da “ölçülülüğe” işaret ederken, deprem bölgesiyle ilgili yapılan çalışmaların ne aşamaya geldiğinin günü gününe seçmene anlatılması gerektiğini kaydediyorlar. Bundan sonraki süreçte siyaset yapma modelinin kökten değişeceği değerlendirmesini yapan AK Partili yetkililer, “kitlelere genel söylem” yerine “küçük odaklara ince düşünülmüş propaganda” vurgusunu öne çıkarıyor. Seçim kampanyası çalışmaları için “sakin, herkesi kucaklayan, vatandaşın ne hissettiğini anlayan” mottosunun güçlendiği belirtiliyor.Erdoğan Genel Merkez'de kurmaylarıyla bir araya geldiÖte yandan Erdoğan, Aleyna Ölmez’i ziyaretinin ardından AK Parti Genel Merkezi’ne geçerek, kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti Seçim Kampanyası Koordinatörü Prof. Dr. Ertan Aydın’ın katıldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan’a seçim çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı. Toplantıda Erdoğan’ın daha önce açıkladığı 14 Mayıs tarihinin seçim için öne çıktığı değerlendirildi.Meclis gündemi: EYT, borç yapılandırması, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın kurulmasıAK Parti, 28 Şubat’ta yasama faaliyetlerine yeniden başlayacak Meclis’in gündemini de planladı. Buna göre seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasının netleşmesi halinde Meclis’in nisan ayının ilk haftasına kadar çalışması, bu süreçte de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), kamuya olan borçların yapılandırılması, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın kurulması gibi yasa tekliflerinin ele alması düşünülüyor.Deprem felâketinin ardından başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifinin ise seçim öncesi TBMM Genel Kurul gündemine getirilip getirilmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Parti içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından anayasa değişiklik teklifiyle ilgili son kararın verileceği öğrenildi. Ayrıca henüz Meclis Başkanlığı’na sunulmayan 7. Yargı Paketi’nin akıbeti de halen belirsiz durumda.

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türkiye, ak parti, seçim kampanyası, deprem