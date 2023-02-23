AK Parti’nin 14 Mayıs için ‘yeni seçim stratejisine’ muhalefetten ilk çıkış

"Bahsettikleri hususların tamamı normalde mevzuata uygun hususlar. Şu anda seçimlerin yapılmasına mani hiçbir engel yok. Deprem bölgesinden başka bir şehre giden ve kayıtlarını aldıranların zaten bir sorunu olmayacak. Ancak kayıtlarını aldırmadığı halde farklı bir şehirdeyse ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanabilir, Milletvekilliği seçiminde oy kullanamaz’ diye bir ayrım yasal olarak mümkün değil. Bu bölgelerden ikametgahını alıp başka bir ile yerleşme niyetinde olanlar E- Devlet üzerinden kayıtlarını yaşadıkları ile aldırabilirler ve hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde oy kullanabilirler. Kendi bölgelerinden kopmak istemeyen vatandaşlar seçim tarihi ister 14 Mayıs olsun ister 18 Haziran olsun sandık kurullarının oluşmasında mani hiçbir hal yok. Okullarda sorun varsa okulların bulundukları yere konteyner konulup sandık kurulları oluşturulabilir. YSK, tüm hazırlıklarını yaparak vatandaşların oy kullanmasını sağlayabilir.