AK Parti’nin 14 Mayıs için ‘yeni seçim stratejisine’ muhalefetten ilk çıkış
20:20 23.02.2023 (güncellendi: 20:28 23.02.2023)
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Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katılan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin afet bölgesini terk edenlerin kalıcı ikamet belgeleri yoksa milletvekili seçiminde oy kullanamayacak sadece Cumhurbaşkanlığı için oy verebilecek olmasıyla ilgili "Göç edenler için iki seçim arasında ayrım yapılamaz” dedi.
Ankara’dan gelen son bilgiler seçimin kesin olarak 14 Mayıs’ta yapılacağına işaret ediyor. Deprem bölgelerinde sandıklar konteynerlere kurulacak, afet bölgesini terk edenler kalıcı ikamet belgeleri yoksa milletvekili seçiminde oy kullanamayacak, sadece Cumhurbaşkanlığı için oy verecek. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na bu kulisleri değerlendirdi. Şahin, “Mevzuata uygun ama göç edenler için iki seçim arasında ayrım yapılamaz” dedi.
İdris Şahin’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
"Bahsettikleri hususların tamamı normalde mevzuata uygun hususlar. Şu anda seçimlerin yapılmasına mani hiçbir engel yok. Deprem bölgesinden başka bir şehre giden ve kayıtlarını aldıranların zaten bir sorunu olmayacak. Ancak kayıtlarını aldırmadığı halde farklı bir şehirdeyse ‘Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanabilir, Milletvekilliği seçiminde oy kullanamaz’ diye bir ayrım yasal olarak mümkün değil. Bu bölgelerden ikametgahını alıp başka bir ile yerleşme niyetinde olanlar E- Devlet üzerinden kayıtlarını yaşadıkları ile aldırabilirler ve hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinde oy kullanabilirler. Kendi bölgelerinden kopmak istemeyen vatandaşlar seçim tarihi ister 14 Mayıs olsun ister 18 Haziran olsun sandık kurullarının oluşmasında mani hiçbir hal yok. Okullarda sorun varsa okulların bulundukları yere konteyner konulup sandık kurulları oluşturulabilir. YSK, tüm hazırlıklarını yaparak vatandaşların oy kullanmasını sağlayabilir.
Türkiye, 87 seçim çevresine bölünmüştür. 87 seçim bölgesi 81 vilayet İstanbul 3, Ankara 3, Bursa 2 ve İzmir 2 seçim bölgesi olmak kaydıyla 87 ve yurtdışındaki seçmenlerin seçmen bölgesi vardır. Mesela Ankara’da 1. Bölgeye kayıtlı olan bir vatandaş 2. Bölgede oy kullanamaz, sadece kendi seçim çevresinde oy kullanabilir. Depremden zarar görmüş Hatay’da seçmen kütüğünde bulunan bir vatandaşın ne Ankara’da ne de bir başka yerde ne Cumhurbaşkanlığı için ne de milletvekilliği oy kullanabilmesi söz konusu değildir."