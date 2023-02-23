https://sputniknews.com.tr/20230223/ak-partili-kulunk-kira-zamminda-kontrolsuzluk-ciddi-anlamda-problem-1067433898.html

AK Partili Külünk’ten ‘ev sahibi' yorumu: Bu açgözlülere dur demeliyiz

AK Partili Külünk’ten ‘ev sahibi' yorumu: Bu açgözlülere dur demeliyiz

AK Parti MKYK üyesi Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, artan kira fiyatlarının ciddi bir problem olduğunu belirterek, "Bu açgözlülere dur... 23.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-23T21:24+0300

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türkiye

metin külünk

ak parti

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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, hızla artan ev kiralarına dikkat çekerek, kendisine gelen bir mesajı paylaştı.Twitter üzerinden paylaşım yapan Külünk, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230218/depremzedeler-icin-evim-yuvan-olsun-kampanyasi-evlerini-bedelsiz-veya-indirimli-kiralayabilecekler-1067209346.html

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