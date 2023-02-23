https://sputniknews.com.tr/20230223/ak-partili-kulunk-kira-zamminda-kontrolsuzluk-ciddi-anlamda-problem-1067433898.html
AK Partili Külünk’ten ‘ev sahibi' yorumu: Bu açgözlülere dur demeliyiz
AK Partili Külünk’ten ‘ev sahibi' yorumu: Bu açgözlülere dur demeliyiz
AK Parti MKYK üyesi Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, artan kira fiyatlarının ciddi bir problem olduğunu belirterek, "Bu açgözlülere dur... 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, hızla artan ev kiralarına dikkat çekerek, kendisine gelen bir mesajı paylaştı.Twitter üzerinden paylaşım yapan Külünk, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230218/depremzedeler-icin-evim-yuvan-olsun-kampanyasi-evlerini-bedelsiz-veya-indirimli-kiralayabilecekler-1067209346.html
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AK Partili Külünk’ten ‘ev sahibi' yorumu: Bu açgözlülere dur demeliyiz
21:24 23.02.2023 (güncellendi: 22:29 23.02.2023) Abone ol
AK Parti MKYK üyesi Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, artan kira fiyatlarının ciddi bir problem olduğunu belirterek, "Bu açgözlülere dur demeliyiz" ifadesini kullandı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Metin Külünk, hızla artan ev kiralarına dikkat çekerek, kendisine gelen bir mesajı paylaştı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Külünk, şu ifadeleri kullandı:
Kira zammından kontrolsüzlük ciddi anlamda problem. Gelen mesajı paylaşıyorum. Bu açgözlülere dur demeliyiz. 'Benim de ev sahibi yüzde 200 istiyor, vermiyorsan çık' diyor. Üsluba ve küstahlığa bakınız.