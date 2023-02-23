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https://sputniknews.com.tr/20230223/4-ilde-bazi-alanlar-turizm-merkezi-ile-kultur-ve-turizm-koruma-ve-gelisim-bolgesi-ilan-edildi-1067403907.html
4 ilde bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi
4 ilde bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi
Antalya, Ankara, Konya ve Giresun'da bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T05:38+0300
2023-02-23T05:38+0300
türkiye
resmi gazete
cumhurbaşkanı kararı
turizm
bölge
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Antalya'nın Kemer ilçesindeki Arslanbucak bölgesi 'turizm merkezi', Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Soğucak bölgesi 'termal kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi', Konya'nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Yaylası da 'kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi' olarak tespit ve ilan edildi.Giresun'daki Yavuzkemal Yaylası Turizm Merkezi'nin sınırları da değiştirilerek 'kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi' olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.Söz konusu kararlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230131/bakan-nebati-turizmde-2028-hedefimiz-90-milyon-turist-1066408435.html
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resmi gazete, cumhurbaşkanı kararı, turizm, bölge
resmi gazete, cumhurbaşkanı kararı, turizm, bölge

4 ilde bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi

05:38 23.02.2023
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
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Antalya, Ankara, Konya ve Giresun'da bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Antalya'nın Kemer ilçesindeki Arslanbucak bölgesi 'turizm merkezi', Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Soğucak bölgesi 'termal kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi', Konya'nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Yaylası da 'kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi' olarak tespit ve ilan edildi.
Giresun'daki Yavuzkemal Yaylası Turizm Merkezi'nin sınırları da değiştirilerek 'kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi' olarak tespit ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.
Söz konusu kararlar 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 3'üncü maddesi gereğince verildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2023
DÜNYA
Bakan Nebati: Turizmde 2028 hedefimiz 90 milyon turist
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