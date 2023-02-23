https://sputniknews.com.tr/20230223/1067416659.html
Mehmetçik İlkokulu'ndan seyyar berbere: Çadır kentlerde yaşama tutunmak
Mehmetçik İlkokulu'ndan seyyar berbere: Çadır kentlerde yaşama tutunmak
Depremzedelerin geçici olarak yerleştirildiği çadır kentlerde hayat her şeye rağmen sürdürülmeye çalışılıyor. Sputnik, Antakya'daki çadır kenti görüntüledi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T13:34+0300
2023-02-23T13:34+0300
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Turan Salcı
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
фото, iskenderun, okul, berber, çadır, fotoğraf
фото, iskenderun, okul, berber, çadır, fotoğraf
Mehmetçik İlkokulu'ndan seyyar berbere: Çadır kentlerde yaşama tutunmak
13:34 23.02.2023 (güncellendi: 13:35 23.02.2023) Abone ol
Depremzedelerin geçici olarak yerleştirildiği çadır kentlerde hayat her şeye rağmen sürdürülmeye çalışılıyor. Sputnik, Antakya'daki çadır kenti görüntüledi.
© Sputnik / Turan Salcı
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya depremlerde en çok hasar alan ve can kaybının en fazla olduğu yerler arasında yer alıyor.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya depremlerde en çok hasar alan ve can kaybının en fazla olduğu yerler arasında yer alıyor.
© Sputnik / Turan Salcı
Kentin birçok noktasında kurulan çadır kentlerde ise yaşam bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor.
Kentin birçok noktasında kurulan çadır kentlerde ise yaşam bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor.
© Sputnik / Turan Salcı
Merkezdeki bir çadır kentte okula gidemeyen çocuklar için Mehmetçik İlkokulu kuruldu.
Merkezdeki bir çadır kentte okula gidemeyen çocuklar için Mehmetçik İlkokulu kuruldu.
© Sputnik / Turan Salcı
Depremzede çocuklar burada hem vakit geçiriyor hem de bir nebze de olsa eğitimlerine devam ediyor.
Depremzede çocuklar burada hem vakit geçiriyor hem de bir nebze de olsa eğitimlerine devam ediyor.
© Sputnik / Turan Salcı
Çadır kentin bir başka noktasında ise seyyar berber yer alıyor.
Çadır kentin bir başka noktasında ise seyyar berber yer alıyor.
© Sputnik / Turan Salcı
Burada ise çocuklardan yetişkinlere gönüllü berberler ücretsiz saç kesimi yapıyor.
Burada ise çocuklardan yetişkinlere gönüllü berberler ücretsiz saç kesimi yapıyor.
© Sputnik / Turan Salcı
Depremzede çocukların eğlenmesi için bir oyun parkı da kuruluyor.
Öte yandan çadır kentlerdeki temiz tuvalet sıkıntısı da devam ediyor. Bu çadır kentin birçok noktasında çöp yığınları da göze çarpıyor.
Depremzede çocukların eğlenmesi için bir oyun parkı da kuruluyor.
Öte yandan çadır kentlerdeki temiz tuvalet sıkıntısı da devam ediyor. Bu çadır kentin birçok noktasında çöp yığınları da göze çarpıyor.