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Mehmetçik İlkokulu'ndan seyyar berbere: Çadır kentlerde yaşama tutunmak
Mehmetçik İlkokulu'ndan seyyar berbere: Çadır kentlerde yaşama tutunmak
Depremzedelerin geçici olarak yerleştirildiği çadır kentlerde hayat her şeye rağmen sürdürülmeye çalışılıyor. Sputnik, Antakya'daki çadır kenti görüntüledi. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
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фото, iskenderun, okul, berber, çadır, fotoğraf
фото, iskenderun, okul, berber, çadır, fotoğraf

Mehmetçik İlkokulu'ndan seyyar berbere: Çadır kentlerde yaşama tutunmak

13:34 23.02.2023 (güncellendi: 13:35 23.02.2023)
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Depremzedelerin geçici olarak yerleştirildiği çadır kentlerde hayat her şeye rağmen sürdürülmeye çalışılıyor. Sputnik, Antakya'daki çadır kenti görüntüledi.
© Sputnik / Turan Salcı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya depremlerde en çok hasar alan ve can kaybının en fazla olduğu yerler arasında yer alıyor.

Hatay&#x27;ın merkez ilçesi Antakya depremlerde en çok hasar alan ve can kaybının en fazla olduğu yerler arasında yer alıyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© Sputnik / Turan Salcı

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya depremlerde en çok hasar alan ve can kaybının en fazla olduğu yerler arasında yer alıyor.

© Sputnik / Turan Salcı

Kentin birçok noktasında kurulan çadır kentlerde ise yaşam bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor.

Kentin birçok noktasında kurulan çadır kentlerde ise yaşam bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor. - Sputnik Türkiye
2/7
© Sputnik / Turan Salcı

Kentin birçok noktasında kurulan çadır kentlerde ise yaşam bir şekilde sürdürülmeye çalışılıyor.

© Sputnik / Turan Salcı

Merkezdeki bir çadır kentte okula gidemeyen çocuklar için Mehmetçik İlkokulu kuruldu.

Merkezdeki bir çadır kentte okula gidemeyen çocuklar için Mehmetçik İlkokulu kuruldu. - Sputnik Türkiye
3/7
© Sputnik / Turan Salcı

Merkezdeki bir çadır kentte okula gidemeyen çocuklar için Mehmetçik İlkokulu kuruldu.

© Sputnik / Turan Salcı

Depremzede çocuklar burada hem vakit geçiriyor hem de bir nebze de olsa eğitimlerine devam ediyor.

Depremzede çocuklar burada hem vakit geçiriyor hem de bir nebze de olsa eğitimlerine devam ediyor. - Sputnik Türkiye
4/7
© Sputnik / Turan Salcı

Depremzede çocuklar burada hem vakit geçiriyor hem de bir nebze de olsa eğitimlerine devam ediyor.

© Sputnik / Turan Salcı

Çadır kentin bir başka noktasında ise seyyar berber yer alıyor.

Çadır kentin bir başka noktasında ise seyyar berber yer alıyor. - Sputnik Türkiye
5/7
© Sputnik / Turan Salcı

Çadır kentin bir başka noktasında ise seyyar berber yer alıyor.

© Sputnik / Turan Salcı

Burada ise çocuklardan yetişkinlere gönüllü berberler ücretsiz saç kesimi yapıyor.

Burada ise çocuklardan yetişkinlere gönüllü berberler ücretsiz saç kesimi yapıyor. - Sputnik Türkiye
6/7
© Sputnik / Turan Salcı

Burada ise çocuklardan yetişkinlere gönüllü berberler ücretsiz saç kesimi yapıyor.

© Sputnik / Turan Salcı

Depremzede çocukların eğlenmesi için bir oyun parkı da kuruluyor.

Öte yandan çadır kentlerdeki temiz tuvalet sıkıntısı da devam ediyor. Bu çadır kentin birçok noktasında çöp yığınları da göze çarpıyor.

Depremzede çocukların eğlenmesi için bir oyun parkı da kuruluyor.Öte yandan çadır kentlerdeki temiz tuvalet sıkıntısı da devam ediyor. Bu çadır kentin birçok noktasında çöp yığınları da göze çarpıyor. - Sputnik Türkiye
7/7
© Sputnik / Turan Salcı

Depremzede çocukların eğlenmesi için bir oyun parkı da kuruluyor.

Öte yandan çadır kentlerdeki temiz tuvalet sıkıntısı da devam ediyor. Bu çadır kentin birçok noktasında çöp yığınları da göze çarpıyor.

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