Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230223/10-ego-otobusu-depremzedeler-icin-donusturuldu-1067411510.html
10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü
10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T11:28+0300
2023-02-23T11:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
ankara
mansur yavaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067411363_0:299:2889:1924_1920x0_80_0_0_5b8d9528afff195023beeb88938a6b80.jpg
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yolcu taşımada kullanım ömrünü tamamlamış 10 EGO otobüsünü depremzedelerin kullanması için mobil duş, mobil kazan dairesi, mobil yatakhane, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.Dönüşümü tamamlanan 6 mobil duş, 1 mobil kazan dairesi, 1 mobil yatakhane, 1 çamaşırhane ve 1 mobil berberin bölgeye sevk ederken mobil duşa çevrilen 2 tır da yola çıktı.
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067411363_0:0:2567:1925_1920x0_80_0_0_8141d10b12368bbb34ccfb1d0a762fc9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, ankara, mansur yavaş
deprem, ankara, mansur yavaş

10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü

11:28 23.02.2023
© AA10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü
10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yolcu taşımada kullanım ömrünü tamamlamış 10 EGO otobüsünü depremzedelerin kullanması için mobil duş, mobil kazan dairesi, mobil yatakhane, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.
Dönüşümü tamamlanan 6 mobil duş, 1 mobil kazan dairesi, 1 mobil yatakhane, 1 çamaşırhane ve 1 mobil berberin bölgeye sevk ederken mobil duşa çevrilen 2 tır da yola çıktı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала