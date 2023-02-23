https://sputniknews.com.tr/20230223/10-ego-otobusu-depremzedeler-icin-donusturuldu-1067411510.html
10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü
10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü. 23.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-23T11:28+0300
2023-02-23T11:28+0300
2023-02-23T11:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
ankara
mansur yavaş
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yolcu taşımada kullanım ömrünü tamamlamış 10 EGO otobüsünü depremzedelerin kullanması için mobil duş, mobil kazan dairesi, mobil yatakhane, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.Dönüşümü tamamlanan 6 mobil duş, 1 mobil kazan dairesi, 1 mobil yatakhane, 1 çamaşırhane ve 1 mobil berberin bölgeye sevk ederken mobil duşa çevrilen 2 tır da yola çıktı.
ankara
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deprem, ankara, mansur yavaş
deprem, ankara, mansur yavaş
10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 10 EGO otobüsü depremzedeler için dönüştürüldü.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri yolcu taşımada kullanım ömrünü tamamlamış 10 EGO otobüsünü depremzedelerin kullanması için mobil duş, mobil kazan dairesi, mobil yatakhane, mobil berber ve mobil çamaşırhaneye dönüştürdü.
Dönüşümü tamamlanan 6 mobil duş, 1 mobil kazan dairesi, 1 mobil yatakhane, 1 çamaşırhane ve 1 mobil berberin bölgeye sevk ederken mobil duşa çevrilen 2 tır da yola çıktı.