Zaharova'dan Biden'ın Kiev ziyareti hakkında açıklama: Her suçlu olay mahalline döner
21:22 22.02.2023 (güncellendi: 21:23 22.02.2023)
© SputnikMariya Zaharova
© Sputnik
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün yaptığı beklenmedik Kiev ziyareti hakkında "Her suçlu olay mahalline döner" yorumunu yaptı. Biden'ın ziyarete Rusya'dan güvenlik garantileri aldıktan sonra çıktığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, haftalık basın toplantısında Biden'ın Kiev ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Sözcüsü, "20 Şubat'ta, Maydan olaylarının yıldönümünden hemen önce Biden'ın Kiev'de 'tezahür etmesi' sembolik. 2014'teki kanlı darbenin yönetmenlerinden biri, şimdinin ABD Başkanı ve dönemin ABD Başkan Yardımcısı ziyarete gelmiş. Bence hem kriminologların hem de psikologların benzer şeyler söylediğini hatırlamak fena olmaz: Her suçlu olay mahalline döner" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Biden'ın Rusya'dan güvenlik garantileri sunulmadan Kiev'i ziyaret etme cesaretini gösteremediğinin altını çizdi.
Dışişleri Sözcüsü, "20 Şubat'ta, Maydan olaylarının yıldönümünden hemen önce Biden'ın Kiev'de 'tezahür etmesi' sembolik. 2014'teki kanlı darbenin yönetmenlerinden biri, şimdinin ABD Başkanı ve dönemin ABD Başkan Yardımcısı ziyarete gelmiş. Bence hem kriminologların hem de psikologların benzer şeyler söylediğini hatırlamak fena olmaz: Her suçlu olay mahalline döner" ifadelerini kullandı.
Zaharova, Biden'ın Rusya'dan güvenlik garantileri sunulmadan Kiev'i ziyaret etme cesaretini gösteremediğinin altını çizdi.
'Biden-Zelenskiy görüşmesi, Ukrayna'yı aslında kimin yönettiğini gösteriyor'
Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinin Ukrayna'yı fiiliyatta kimin yönettiğini gösterdiğini kaydeden Zaharova, "ABD tarafının krizi siyasi yoldan çözme arzusundan bahsetmemeleri dikkate değer. Tüm bunlar, ABD'nin Rusya ile cepheleşmeyi tırmandırma derecesini artırma konusundaki sorumsuz ve maceracı niyetini ortaya koyuyor. Bu, Beyaz Saray tarafından işlenen bir suçtur" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Kiev'den 6 ay başarılı karşı taarruz yürütmesini ve Kırım sınırlarına ulaşmasını talep ettiğine dair bilgiyi anımsatan Zaharova, ABD'nin Ukrayna halkını hiçbir zaman insan yerine koymadığını vurguladı.