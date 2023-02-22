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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/turkiyenin-cesitli-bolgelerinden-hataya-gelen-yardimlar-fuar-alaninda-toplanarak-dagitiliyor-1067412017.html
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar fuar alanında toplanarak dağıtılıyor
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar fuar alanında toplanarak dağıtılıyor
Fuar alanında toplanan yardım kolileri arasında çeşitli kıyafetlerden temel gıda ürünlerine kadar birçok malzeme bulunuyor. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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deprem
hatay
türkiye
yardım
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin birçok noktasından gelen yardımlar, Hatay’da bulunan fuar alanından kentteki depremzedelere ulaştırılmak üzere tasnif ediliyor.10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da yardım çalışmaları devam ediyor.Hatay Expo fuar alanında bulunan görevliler, Hatay’a gönderilen yardım kolilerini depremzedeler için tasnif ediyor.Fuar alanında toplanan yardım kolileri arasında çeşitli kıyafetlerden temel gıda ürünlerine kadar birçok malzeme bulunuyor.
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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar, fuar alanında toplanarak depremzedelere ulaştırılıyor
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar, fuar alanında toplanarak depremzedelere ulaştırılıyor
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video, deprem, hatay, türkiye, yardım, видео
video, deprem, hatay, türkiye, yardım, видео

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar fuar alanında toplanarak dağıtılıyor

21:49 22.02.2023 (güncellendi: 11:51 23.02.2023)
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Fuar alanında toplanan yardım kolileri arasında çeşitli kıyafetlerden temel gıda ürünlerine kadar birçok malzeme bulunuyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin birçok noktasından gelen yardımlar, Hatay’da bulunan fuar alanından kentteki depremzedelere ulaştırılmak üzere tasnif ediliyor.
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da yardım çalışmaları devam ediyor.
Hatay Expo fuar alanında bulunan görevliler, Hatay’a gönderilen yardım kolilerini depremzedeler için tasnif ediyor.
Fuar alanında toplanan yardım kolileri arasında çeşitli kıyafetlerden temel gıda ürünlerine kadar birçok malzeme bulunuyor.
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