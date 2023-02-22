https://sputniknews.com.tr/20230222/turkiyenin-cesitli-bolgelerinden-hataya-gelen-yardimlar-fuar-alaninda-toplanarak-dagitiliyor-1067412017.html

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar fuar alanında toplanarak dağıtılıyor

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar fuar alanında toplanarak dağıtılıyor

Fuar alanında toplanan yardım kolileri arasında çeşitli kıyafetlerden temel gıda ürünlerine kadar birçok malzeme bulunuyor. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

deprem

hatay

türkiye

yardım

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin birçok noktasından gelen yardımlar, Hatay’da bulunan fuar alanından kentteki depremzedelere ulaştırılmak üzere tasnif ediliyor.10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da yardım çalışmaları devam ediyor.Hatay Expo fuar alanında bulunan görevliler, Hatay’a gönderilen yardım kolilerini depremzedeler için tasnif ediyor.Fuar alanında toplanan yardım kolileri arasında çeşitli kıyafetlerden temel gıda ürünlerine kadar birçok malzeme bulunuyor.

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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar, fuar alanında toplanarak depremzedelere ulaştırılıyor Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar, fuar alanında toplanarak depremzedelere ulaştırılıyor 2023-02-22T21:49+0300 true PT0M48S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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video, deprem, hatay, türkiye, yardım, видео