https://sputniknews.com.tr/20230222/turkiyenin-cesitli-bolgelerinden-hataya-gelen-yardimlar-fuar-alaninda-toplanarak-dagitiliyor-1067412017.html
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar fuar alanında toplanarak dağıtılıyor
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar fuar alanında toplanarak dağıtılıyor
Fuar alanında toplanan yardım kolileri arasında çeşitli kıyafetlerden temel gıda ürünlerine kadar birçok malzeme bulunuyor. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T21:49+0300
2023-02-22T21:49+0300
2023-02-23T11:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
video
deprem
hatay
türkiye
yardım
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin birçok noktasından gelen yardımlar, Hatay’da bulunan fuar alanından kentteki depremzedelere ulaştırılmak üzere tasnif ediliyor.10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da yardım çalışmaları devam ediyor.Hatay Expo fuar alanında bulunan görevliler, Hatay’a gönderilen yardım kolilerini depremzedeler için tasnif ediyor.Fuar alanında toplanan yardım kolileri arasında çeşitli kıyafetlerden temel gıda ürünlerine kadar birçok malzeme bulunuyor.
hatay
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Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar, fuar alanında toplanarak depremzedelere ulaştırılıyor
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar, fuar alanında toplanarak depremzedelere ulaştırılıyor
2023-02-22T21:49+0300
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PT0M48S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, deprem, hatay, türkiye, yardım, видео
video, deprem, hatay, türkiye, yardım, видео
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Hatay’a gelen yardımlar fuar alanında toplanarak dağıtılıyor
21:49 22.02.2023 (güncellendi: 11:51 23.02.2023) Abone ol
Fuar alanında toplanan yardım kolileri arasında çeşitli kıyafetlerden temel gıda ürünlerine kadar birçok malzeme bulunuyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin birçok noktasından gelen yardımlar, Hatay’da bulunan fuar alanından kentteki depremzedelere ulaştırılmak üzere tasnif ediliyor.
10 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay’da yardım çalışmaları devam ediyor.
Hatay Expo fuar alanında bulunan görevliler, Hatay’a gönderilen yardım kolilerini depremzedeler için tasnif ediyor.
Fuar alanında toplanan yardım kolileri arasında çeşitli kıyafetlerden temel gıda ürünlerine kadar birçok malzeme bulunuyor.