https://sputniknews.com.tr/20230222/toyotadan-son-20-yilin-en-buyuk-maas-zammi-1067369326.html

Toyota’dan son 20 yılın en büyük maaş zammı

Toyota’dan son 20 yılın en büyük maaş zammı

Toyota, 20 yılın en büyük maaş artışını yapmayı kabul etti. Diğer taraftan şirket tarafından yapılan açıklamada, bu yılki ikramiyelerin 6.7 aylık maaşa eşit... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T13:27+0300

2023-02-22T13:27+0300

2023-02-22T13:27+0300

ekonomi

toyota

zam

enflasyon

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Dünyanın 1 numaralı otomobil üreticisi Toyota Motor Corp. çalışanları için son 20 yılın en büyük ücret artışını yapmayı kabul ettiğini duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, ilk müzakere turunda temel ücretler ve ikramiyeler dâhil olmak üzere maaşları artırma konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.BloombergHT'nin aktardığına göre bu yılki ikramiyelerin 6.7 aylık maaşa eşit olacağını belirten Toyota, ancak çok sayıda kategori altında tanımlanan işçiler için ücret artış yüzdesinin dökümünü vermedi.Sendika tarafından yapılan açıklamada ise söz konusu ücret artışının 20 yılın en büyüğü olduğu vurgulandı.Japonya Merkez Bankası (BOJ), yüzde 2'lik bir enflasyon hedefine karşılık ülkede enflasyonun yüzde 4 seviyesine çıkmasının ardından BOJ yetkilileri, fiyatlardaki eğilimin sürdürülebilir olmasını sağlamak için daha güçlü ücret artışının gerektiğini belirmişti. Bu açıklamanın ardından ülkede çalışanların maaş artışı gündem olmuştu.Analistler, BOJ’un çalışan ücretlerinde daha büyük artışlar görülene kadar devasa teşvik programına bağlı kalmaya devam edeceği görüşünde.

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toyota, zam, enflasyon