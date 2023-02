TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Sondaj ve etüt çalışmalarına devam ediyoruz

"Geçici barınma sürecinden sonra ister istemez bu şehirlerin tekrar eski haline gelmesi, hayatın başlaması, ticaretin canlanması ve birçok sosyal faaliyetin devam etmesi açısından kalıcı konutlar önemlidir. Dolayısıyla kalıcı konutlara ilişkin çalışmalara başladık. Bugüne kadarki uygulamalarımızda zaten hep dikkat ettiğimiz önemli konu, yer seçimidir. Daha güvenli alanlara yönelerek işlemlere başladık. Zaten depremin etkilediği 11 ilde 133 bin konutumuz vardı, bu konutlarımızda herhangi bir can kaybı ve yıkılma olmadı, hasar alan binalarımız oldu. Tabii bu disiplinle ilk günden dediğimiz gibi burada da önce yer seçimlerine başladık. Bütün illerimizde de potansiyel rezerv konut alanları şu anda belirlenmiş durumda ve buralarda da sondaj, etüt çalışmalarına devam ediyoruz. Tabii ki buralarda biraz da açıkçası hazırlıklıydık. Bizim her il için, her ilçe için daha önceden hazır olan yerlerimiz söz konusuydu. Daha önce sosyal konutta da zaten bir çalışmamız vardı. Dolayısıyla sahada hemen işleme başlayabileceğimiz, hemen inşaatlarımıza başlayabileceğimiz alanlarımız da mevcuttu. Dün itibarıyla hem depremden etkilenen İslahiye, Nurdağı, Kilis ve Adıyaman Kahta'da kalıcı konutlara başladık. Tabii insanlar bu kadar süre içerisinde nasıl başlandığını değerlendiriyor. Buraların zaten etüt projeleri dediğimiz gibi daha önceden hazırdı. En azından zemin açısından hazırdı. Ufak bir revizyon suretiyle bunları hazır hale getirdik."