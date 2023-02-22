Tarihin en yağışsız dönemini yaşayan Fransa'da 32 gündür yağmur yağmıyor

© AFP 2023 / VALERY HACHEFransa Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin ana kara topraklarında 21 Ocak'tan bu yana hiç yağış olmadı.
1/5
© AFP 2023 / VALERY HACHE
Fransa Meteoroloji İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin ana kara topraklarında 21 Ocak'tan bu yana hiç yağış olmadı.
© AFP 2023 / VALERY HACHEBugün bazı bölgelerde hafif yağış beklense de 32 gündür hiç yağış olmaması 5. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ülkede en uzun süreli yağışsız dönem olarak kayıtlara geçti.
2/5
© AFP 2023 / VALERY HACHE
Bugün bazı bölgelerde hafif yağış beklense de 32 gündür hiç yağış olmaması 5. Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana ülkede en uzun süreli yağışsız dönem olarak kayıtlara geçti.
© AFP 2023 / VALERY HACHEÖte yandan şubat ayı, ülke tarihindeki 'en sıcak şubat ayları' arasında yer aldı. Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, FranceInfo TV'de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransa için alarm durumu" ifadelerini kullandı.
3/5
© AFP 2023 / VALERY HACHE
Öte yandan şubat ayı, ülke tarihindeki 'en sıcak şubat ayları' arasında yer aldı. Ekolojik Geçiş ve Bölgesel Uyum Bakanı Christophe Bechu, FranceInfo TV'de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Fransa için alarm durumu" ifadelerini kullandı.
© AFP 2023 / MATTHIEU RONDELBechu, kuraklıkla ilgili komitenin yarın konuyu değerlendirmek için toplanmayı planladığını söyleyerek, yazın kuraklık etkisi altında ezilmemek için bölgelere göre önlem ve tedbirlerin alınacağını ifade etti.
4/5
© AFP 2023 / MATTHIEU RONDEL
Bechu, kuraklıkla ilgili komitenin yarın konuyu değerlendirmek için toplanmayı planladığını söyleyerek, yazın kuraklık etkisi altında ezilmemek için bölgelere göre önlem ve tedbirlerin alınacağını ifade etti.
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINÜlkede en son 2021'de 31 gün boyunca hiç yağış olmamıştı.
5/5
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
Ülkede en son 2021'de 31 gün boyunca hiç yağış olmamıştı.