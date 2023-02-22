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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/sanliurfa-arkeoloji-muzesinde-depremde-hasar-goren-eserler-restore-edildi-1067371980.html
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserler restore edildi
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserler restore edildi
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserlerin restorasyonu tamamlandı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T14:12+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
şanlıurfa
deprem
restorasyon
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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, restorasyonu tamamlanan eserlerden boğa figürininin görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Şanlıurfa Arkeoloji Müzesindeki eserlerin restorasyonunun tamamlandığını belirten Coşkun, "Onlardan biri 1983 yılında Lidar Höyük'te bulunan 10 santimetre uzunluğundaki pişmiş toprak boğa figürini. Müzedeki arkadaşlarımıza ve restoratörlerimize kalpten teşekkürler." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230217/prof-dr-ilber-ortayli-hatayin-tarihi-restorasyonu-icin-komisyon-kurulmalidir-1067177975.html
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şanlıurfa, deprem, restorasyon
şanlıurfa, deprem, restorasyon

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserler restore edildi

14:12 22.02.2023
© AAŞanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserler restore edildi
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserler restore edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
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Şanlıurfa Arkeoloji Müzesinde depremde hasar gören eserlerin restorasyonu tamamlandı.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, restorasyonu tamamlanan eserlerden boğa figürininin görsellerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Şanlıurfa Arkeoloji Müzesindeki eserlerin restorasyonunun tamamlandığını belirten Coşkun, "Onlardan biri 1983 yılında Lidar Höyük'te bulunan 10 santimetre uzunluğundaki pişmiş toprak boğa figürini. Müzedeki arkadaşlarımıza ve restoratörlerimize kalpten teşekkürler." ifadelerini kullandı.
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