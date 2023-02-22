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https://sputniknews.com.tr/20230222/sanayide-kapasite-kullanim-orani-subatta-azaldi-1067362135.html
Sanayide kapasite kullanım oranı, şubatta azaldı
Sanayide kapasite kullanım oranı, şubatta azaldı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.2 seviyesinde gerçekleşti. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
sanayi
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Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.7 seviyesinde gerçekleşti.Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.2 seviyesinde gerçekleşti.
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sanayi
sanayi

Sanayide kapasite kullanım oranı, şubatta azaldı

11:13 22.02.2023
© Sputnik / Sertaç KayarTekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamuk aynı zamanda Diyarbakır’ı tekstil kent konumuna çıkardı
Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektörüne önemli oranda ham madde sağlayan pamuk aynı zamanda Diyarbakır’ı tekstil kent konumuna çıkardı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.2 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.7 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.2 seviyesinde gerçekleşti.
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