https://sputniknews.com.tr/20230222/sanayide-kapasite-kullanim-orani-subatta-azaldi-1067362135.html
Sanayide kapasite kullanım oranı, şubatta azaldı
Sanayide kapasite kullanım oranı, şubatta azaldı
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.2 seviyesinde gerçekleşti. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T11:13+0300
2023-02-22T11:13+0300
2023-02-22T11:13+0300
ekonomi
sanayi
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Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.7 seviyesinde gerçekleşti.Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.2 seviyesinde gerçekleşti.
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sanayi
Sanayide kapasite kullanım oranı, şubatta azaldı
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İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.2 seviyesinde gerçekleşti.
Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.
Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.7 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.2 seviyesinde gerçekleşti.