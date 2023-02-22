https://sputniknews.com.tr/20230222/sanayide-kapasite-kullanim-orani-subatta-azaldi-1067362135.html

Sanayide kapasite kullanım oranı, şubatta azaldı

Sanayide kapasite kullanım oranı, şubatta azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.2 seviyesinde gerçekleşti. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T11:13+0300

2023-02-22T11:13+0300

2023-02-22T11:13+0300

ekonomi

sanayi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/0a/1063290826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e312dc37465314ee4378e4a939c9729c.jpg

Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.7 seviyesinde gerçekleşti.Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise, bir önceki aya göre 0.1 puan azalarak yüzde 75.2 seviyesinde gerçekleşti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sanayi