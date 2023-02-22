Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230222/ryabkov-bati-dunya-haritasindan-rusyadan-daha-once-silinecek-1067396712.html
Ryabkov: Batı, dünya haritasından Rusya'dan daha önce silinecek
Ryabkov: Batı, dünya haritasından Rusya'dan daha önce silinecek
Batı'nın Rusya'nın dünya haritasından silinmesini istediğini ancak bunun gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T23:32+0300
2023-02-22T23:32+0300
dünya
rusya
abd
sergey ryabkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043024988_0:143:3137:1907_1920x0_80_0_0_a5b5c229b4c3f667edc38663ba7fc749.jpg
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Ryabkov, "ABD, Moskova'nın her koşulda kendi hakikatini savunma kararlılığını anlamalı. Bugün sadece Washington'da değil, diğer Batı başkentlerinde 'tonu belirleyenler', rüyalarında Rusya'nın dünya haritasından silinmesini istiyor ancak bu olmayacak. Onlar bizden daha çabuk yok olacaklar" dedi.Ryabkov, Batı'nın Rusya'nın her koşulda dünyaya sunduğumuz ve hakikatimizi içeren hususları mutlak bir şekilde savunma kararlılığımızı anlaması gerektiğini kaydetti.Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya alma kararının Rusya'yı nükleer savaşa yaklaştırmadığını belirtti.Ryabkov, "Gerilimi pervasızca, son derece yıkıcı bir şekilde, sorumsuzca tırmandırmaya, el yükseltmeye, durumu tırmandırmaya devam edenler dünyayı nükleer savaşa yaklaştırılabilir. Bunlar ABD ve uşaklarıdır. Dünyayı böyle bir felaketin eşiğine getirenler işte bunlardır. ABD'lileri bu tür politikaların tehlikeli olduğu konusunda hem kapalı kanallardan hem de kamuoyu önünde uyardık" ifadelerini kullandı.'Nükleer silah anlaşması kararı, Rusya'yı nükleer savaşa yaklaştırmıyor'Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya alma kararının Rusya'yı nükleer savaşa yaklaştırmadığını belirtti. Ryabkov, "Gerilimi pervasızca, son derece yıkıcı bir şekilde, sorumsuzca tırmandırmaya, el yükseltmeye, durumu tırmandırmaya devam edenler dünyayı nükleer savaşa yaklaştırılabilir. Bunlar ABD ve uşaklarıdır. Dünyayı böyle bir felaketin eşiğine getirenler işte bunlardır. ABD'lileri bu tür politikaların tehlikeli olduğu konusunda hem kapalı kanallardan hem de kamuoyu önünde uyardık" ifadelerini kullandı.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/0e/1043024988_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c502955bd4a58ac506196e4e95a9c45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, sergey ryabkov
rusya, abd, sergey ryabkov

Ryabkov: Batı, dünya haritasından Rusya'dan daha önce silinecek

23:32 22.02.2023
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Multimedya arşivine gidinSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Batı'nın Rusya'nın dünya haritasından silinmesini istediğini ancak bunun gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Batı'nın daha önce silineceğinin altını çizdi.
Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Ryabkov, "ABD, Moskova'nın her koşulda kendi hakikatini savunma kararlılığını anlamalı. Bugün sadece Washington'da değil, diğer Batı başkentlerinde 'tonu belirleyenler', rüyalarında Rusya'nın dünya haritasından silinmesini istiyor ancak bu olmayacak. Onlar bizden daha çabuk yok olacaklar" dedi.

Ryabkov, Batı'nın Rusya'nın her koşulda dünyaya sunduğumuz ve hakikatimizi içeren hususları mutlak bir şekilde savunma kararlılığımızı anlaması gerektiğini kaydetti.



Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya alma kararının Rusya'yı nükleer savaşa yaklaştırmadığını belirtti.

Ryabkov, "Gerilimi pervasızca, son derece yıkıcı bir şekilde, sorumsuzca tırmandırmaya, el yükseltmeye, durumu tırmandırmaya devam edenler dünyayı nükleer savaşa yaklaştırılabilir. Bunlar ABD ve uşaklarıdır. Dünyayı böyle bir felaketin eşiğine getirenler işte bunlardır. ABD'lileri bu tür politikaların tehlikeli olduğu konusunda hem kapalı kanallardan hem de kamuoyu önünde uyardık" ifadelerini kullandı.

'Nükleer silah anlaşması kararı, Rusya'yı nükleer savaşa yaklaştırmıyor'

Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya alma kararının Rusya'yı nükleer savaşa yaklaştırmadığını belirtti.

Ryabkov, "Gerilimi pervasızca, son derece yıkıcı bir şekilde, sorumsuzca tırmandırmaya, el yükseltmeye, durumu tırmandırmaya devam edenler dünyayı nükleer savaşa yaklaştırılabilir. Bunlar ABD ve uşaklarıdır. Dünyayı böyle bir felaketin eşiğine getirenler işte bunlardır. ABD'lileri bu tür politikaların tehlikeli olduğu konusunda hem kapalı kanallardan hem de kamuoyu önünde uyardık" ifadelerini kullandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала