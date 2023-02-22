https://sputniknews.com.tr/20230222/ryabkov-bati-dunya-haritasindan-rusyadan-daha-once-silinecek-1067396712.html

Ryabkov: Batı, dünya haritasından Rusya'dan daha önce silinecek

Ryabkov: Batı, dünya haritasından Rusya'dan daha önce silinecek

Batı'nın Rusya'nın dünya haritasından silinmesini istediğini ancak bunun gerçekleşmeyeceğini vurgulayan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T23:32+0300

2023-02-22T23:32+0300

2023-02-22T23:32+0300

dünya

rusya

abd

sergey ryabkov

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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Ryabkov, "ABD, Moskova'nın her koşulda kendi hakikatini savunma kararlılığını anlamalı. Bugün sadece Washington'da değil, diğer Batı başkentlerinde 'tonu belirleyenler', rüyalarında Rusya'nın dünya haritasından silinmesini istiyor ancak bu olmayacak. Onlar bizden daha çabuk yok olacaklar" dedi.Ryabkov, Batı'nın Rusya'nın her koşulda dünyaya sunduğumuz ve hakikatimizi içeren hususları mutlak bir şekilde savunma kararlılığımızı anlaması gerektiğini kaydetti.Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya alma kararının Rusya'yı nükleer savaşa yaklaştırmadığını belirtti.Ryabkov, "Gerilimi pervasızca, son derece yıkıcı bir şekilde, sorumsuzca tırmandırmaya, el yükseltmeye, durumu tırmandırmaya devam edenler dünyayı nükleer savaşa yaklaştırılabilir. Bunlar ABD ve uşaklarıdır. Dünyayı böyle bir felaketin eşiğine getirenler işte bunlardır. ABD'lileri bu tür politikaların tehlikeli olduğu konusunda hem kapalı kanallardan hem de kamuoyu önünde uyardık" ifadelerini kullandı.'Nükleer silah anlaşması kararı, Rusya'yı nükleer savaşa yaklaştırmıyor'Ryabkov, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'ndaki (START) katılımını askıya alma kararının Rusya'yı nükleer savaşa yaklaştırmadığını belirtti. Ryabkov, "Gerilimi pervasızca, son derece yıkıcı bir şekilde, sorumsuzca tırmandırmaya, el yükseltmeye, durumu tırmandırmaya devam edenler dünyayı nükleer savaşa yaklaştırılabilir. Bunlar ABD ve uşaklarıdır. Dünyayı böyle bir felaketin eşiğine getirenler işte bunlardır. ABD'lileri bu tür politikaların tehlikeli olduğu konusunda hem kapalı kanallardan hem de kamuoyu önünde uyardık" ifadelerini kullandı.

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rusya, abd, sergey ryabkov