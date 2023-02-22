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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusyada-duma-nukleer-silah-anlasmasinin-askiya-alinmasini-onayladi---1067363251.html
Rusya’da Duma, nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı
Rusya’da Duma, nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya’nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na katılımının askıya alınmasını onayladı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T12:01+0300
2023-02-22T12:16+0300
ukrayna krizi
rusya
nükleer
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duma
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ABD ile imzalanmış olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) askıya alınmasını, düzenlenen oylamada kabul etti. Söz konusu onay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü Federal Meclis konuşmasında anlaşmayı askıya alma kararını verdiğini açıklamasını izledi. Rusya ile ABD’nin cephanelerindeki uzun menzilli nükleer başlıkların sayısını sınırlayan anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceği kararının Rusya Devlet Başkanı tarafından verilebileceği belirtiliyor. Anlaşma son olarak 2010’da imzalanmış ve sonra da 2021’de beş yıl için uzatılmıştı.Duma’da oy birliği ile onaylanan belgede, anlaşmaya uyulup uyulmadığının kontrol edilebilmesi adına tarafların karşılıklı denetimlerde bulunmaya hakkı olduğu belirtiliyor. Fakat ABD’nin, anlaşmanın şartlarından biri olan söz konusu denetimlere izin vermediği kaydediliyor.Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması, Rusya ile ABD arasında nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin yürürlükte kalmış son anlaşmaydı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/kremlinden-start-aciklamasi-rusyanin-ana-amacinin-nukleer-paritenin-korunacagindan-emin-olmak-1067339858.html
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rusya, nükleer, start, duma
rusya, nükleer, start, duma

Rusya’da Duma, nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı

12:01 22.02.2023 (güncellendi: 12:16 22.02.2023)
© Sputnik / Алексей Майшев / Multimedya arşivine gidinDuma
Duma - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya’nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na katılımının askıya alınmasını onayladı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ABD ile imzalanmış olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) askıya alınmasını, düzenlenen oylamada kabul etti. Söz konusu onay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü Federal Meclis konuşmasında anlaşmayı askıya alma kararını verdiğini açıklamasını izledi.
Rusya ile ABD’nin cephanelerindeki uzun menzilli nükleer başlıkların sayısını sınırlayan anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceği kararının Rusya Devlet Başkanı tarafından verilebileceği belirtiliyor.
Anlaşma son olarak 2010’da imzalanmış ve sonra da 2021’de beş yıl için uzatılmıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
DÜNYA
Kremlin'den START açıklaması: Rusya'nın ana amacı nükleer paritenin korunacağından emin olmak
Dün, 19:53
Duma’da oy birliği ile onaylanan belgede, anlaşmaya uyulup uyulmadığının kontrol edilebilmesi adına tarafların karşılıklı denetimlerde bulunmaya hakkı olduğu belirtiliyor. Fakat ABD’nin, anlaşmanın şartlarından biri olan söz konusu denetimlere izin vermediği kaydediliyor.
Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması, Rusya ile ABD arasında nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin yürürlükte kalmış son anlaşmaydı.
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