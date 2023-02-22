https://sputniknews.com.tr/20230222/rusyada-duma-nukleer-silah-anlasmasinin-askiya-alinmasini-onayladi---1067363251.html

Rusya’da Duma, nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı

Rusya’da Duma, nükleer silah anlaşmasının askıya alınmasını onayladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya’nın Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na katılımının askıya alınmasını onayladı. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T12:01+0300

2023-02-22T12:01+0300

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nükleer

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duma

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, ABD ile imzalanmış olan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (START) askıya alınmasını, düzenlenen oylamada kabul etti. Söz konusu onay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü Federal Meclis konuşmasında anlaşmayı askıya alma kararını verdiğini açıklamasını izledi. Rusya ile ABD’nin cephanelerindeki uzun menzilli nükleer başlıkların sayısını sınırlayan anlaşmanın yenilenip yenilenmeyeceği kararının Rusya Devlet Başkanı tarafından verilebileceği belirtiliyor. Anlaşma son olarak 2010’da imzalanmış ve sonra da 2021’de beş yıl için uzatılmıştı.Duma’da oy birliği ile onaylanan belgede, anlaşmaya uyulup uyulmadığının kontrol edilebilmesi adına tarafların karşılıklı denetimlerde bulunmaya hakkı olduğu belirtiliyor. Fakat ABD’nin, anlaşmanın şartlarından biri olan söz konusu denetimlere izin vermediği kaydediliyor.Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması, Rusya ile ABD arasında nükleer silahların sınırlandırılmasına ilişkin yürürlükte kalmış son anlaşmaydı.

https://sputniknews.com.tr/20230221/kremlinden-start-aciklamasi-rusyanin-ana-amacinin-nukleer-paritenin-korunacagindan-emin-olmak-1067339858.html

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