https://sputniknews.com.tr/20230222/rus-uzman-turkiye-ve-yunanistanin-gecici-olarak-askeri-soylemden-vazgecmesi-anlasmazliklari-cozmez-1067380650.html
Rus uzman: Türkiye ve Yunanistan’ın geçici olarak askeri söylemden vazgeçmesi anlaşmazlıkları çözmez
Rus uzman: Türkiye ve Yunanistan’ın geçici olarak askeri söylemden vazgeçmesi anlaşmazlıkları çözmez
Siyasi meseleleri insani meselelerle karıştırmamayı öneren Rus uzman Kudryaşova, insani felaketin iki ülke arasında yol açtığı ısınmanın, jeostratejik... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T17:23+0300
2023-02-22T17:23+0300
2023-02-22T17:24+0300
görüş
türkiye
yunanistan
abd
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Atina’daki görüşmelerin ardından Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında Türkiye’ye işbirliği ve barışçıl çözüm çağrısında bulundu.Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Yunanistan yönetiminin aldığı yapıcı adımlar göz önüne alındığında, Türkiye-Yunanistan normalleşme ve anlaşmazlıkların çözüm olasılığı ne?Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Avrupa-Atlantik Güvenlik Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Yuliya Kudryaşova, Sputnik’e verdiği demeçte konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:“Siyasi ve insani meseleleri birbirine karıştırmayı öneririm. Atina’dan gelen dostane açıklamalar, Yunanistan'ın ileri gelen isimlerinin deprem bölgesine gitmesi, insani yardımın sağlanması, tüm bunlar, büyük trajediyle ilgili insani bir yakınlaşma. Yunanistan’da benzer yıkıcı depremlerin yaşandığı 1999’da tüm siyasi anlaşmazlıklara rağmen Türkiye yardım elini uzatmıştı. Bu nedenle, insani felaket zemininde yaşanan ısınma sonucu, iki ülke arasındaki derin jeostratejik anlaşmazlıkların çözüme kavuşma ihtimali son derece küçük.”İki ülkenin henüz iki ay öncesine kadar, neredeyse savaş eşiğinde oldukları yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Kudryaşova, sözlerini şöyle devam etti:“Türkiye, Yunanistan’ı Ege adalarını askerileştirmekle suçluyor. Yunanistan da Türkiye’den Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarını aramayı durdurmasını talep ediyor. Yani çok derin çelişkilerden bahsediyoruz. Bu çelişkiler, Ege adalarının askeri ve lojistik açıdan stratejik önemi ve keşfedilen enerji kaynaklarının önemi ve hacmi nedeniyle aslında her iki ülkenin hem güvenlik hem de ekonomi açısından geleceğini belirliyor. Bu denli önemli konulardaki anlaşmazlıkların, insani felaket bağlamında çözüme kavuşturulması mümkün değil.”Her iki ülkenin, askeri söylemi bir süreliğine askıya alacağı tahmininde bulunan uzman, “Halihazırda Türkiye, doğal afetlerden etkilenen ülke ekonomisini toparlama başta olmak üzere iç meselelere odaklanmış durumda. Büyük ihtimalle, komşu ülkedeki felaket nedeniyle Yunanistan da Türkiye aleyhine konuşmaktan kaçınacak. Bununla birlikte, askeri söylemden geçici olarak vazgeçilmesinin, var olan anlaşmazlıklara uzun vadeli çözümün bulunmasına yol açması pek olası değil” yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230221/blinken-turkiye-ile-yunanistan-secimlere-giderken-yeniden-gerilimi-tirmandirmasin--1067333629.html
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Amur Gadjiev
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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türkiye, yunanistan, abd
Rus uzman: Türkiye ve Yunanistan’ın geçici olarak askeri söylemden vazgeçmesi anlaşmazlıkları çözmez
17:23 22.02.2023 (güncellendi: 17:24 22.02.2023) Abone ol
Özel
Siyasi meseleleri insani meselelerle karıştırmamayı öneren Rus uzman Kudryaşova, insani felaketin iki ülke arasında yol açtığı ısınmanın, jeostratejik anlaşmazlıkların çözümüne katkı sağlama ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Atina’daki görüşmelerin ardından Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile ortak basın toplantısında Türkiye’ye işbirliği ve barışçıl çözüm çağrısında bulundu.
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından Yunanistan yönetiminin aldığı yapıcı adımlar göz önüne alındığında, Türkiye-Yunanistan normalleşme ve anlaşmazlıkların çözüm olasılığı ne?
Moskova Devlet Dış İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Avrupa-Atlantik Güvenlik Merkezi’nin kıdemli araştırma görevlisi Yuliya Kudryaşova, Sputnik’e verdiği demeçte konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“Siyasi ve insani meseleleri birbirine karıştırmayı öneririm. Atina’dan gelen dostane açıklamalar, Yunanistan'ın ileri gelen isimlerinin deprem bölgesine gitmesi, insani yardımın sağlanması, tüm bunlar, büyük trajediyle ilgili insani bir yakınlaşma. Yunanistan’da benzer yıkıcı depremlerin yaşandığı 1999’da tüm siyasi anlaşmazlıklara rağmen Türkiye yardım elini uzatmıştı. Bu nedenle, insani felaket zemininde yaşanan ısınma sonucu, iki ülke arasındaki derin jeostratejik anlaşmazlıkların çözüme kavuşma ihtimali son derece küçük.”
İki ülkenin henüz iki ay öncesine kadar, neredeyse savaş eşiğinde oldukları yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Kudryaşova, sözlerini şöyle devam etti:
“Türkiye, Yunanistan’ı Ege adalarını askerileştirmekle suçluyor. Yunanistan da Türkiye’den Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarını aramayı durdurmasını talep ediyor. Yani çok derin çelişkilerden bahsediyoruz. Bu çelişkiler, Ege adalarının askeri ve lojistik açıdan stratejik önemi ve keşfedilen enerji kaynaklarının önemi ve hacmi nedeniyle aslında her iki ülkenin hem güvenlik hem de ekonomi açısından geleceğini belirliyor. Bu denli önemli konulardaki anlaşmazlıkların, insani felaket bağlamında çözüme kavuşturulması mümkün değil.”
Her iki ülkenin, askeri söylemi bir süreliğine askıya alacağı tahmininde bulunan uzman, “Halihazırda Türkiye, doğal afetlerden etkilenen ülke ekonomisini toparlama başta olmak üzere iç meselelere odaklanmış durumda. Büyük ihtimalle, komşu ülkedeki felaket nedeniyle Yunanistan da Türkiye aleyhine konuşmaktan kaçınacak. Bununla birlikte, askeri söylemden geçici olarak vazgeçilmesinin, var olan anlaşmazlıklara uzun vadeli çözümün bulunmasına yol açması pek olası değil” yorumunu yaptı.