https://sputniknews.com.tr/20230222/rus-havayolu-sirketi-turkiyeye-35-ton-insani-yardim-getirecek-1067368503.html
Rus havayolu şirketi, Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım getirecek
Rus havayolu şirketi, Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım getirecek
Rus havayolu şirketi Rossiya, depremden etkilenenler için Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım ulaştıracak. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T13:09+0300
2023-02-22T13:09+0300
2023-02-22T13:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
türkiye
deprem
yardım
rossiya
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Rossiya havayolu şirketi, Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu tarafından oluşturulan insani yardım paketlerinin Rus hava yolu şirketinin tarifeli uçuşları ile ücretsiz bir biçimde Türkiye’ye ulaştırılacağını kaydetti.Söz konusu uçuşlar, bugün ve 26 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 312 kutudan oluşan insani yardımların, battaniye, giyecek, iç çamaşırı, hijyen ürünleri ve çocuk eşyaları içerecek.Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun topladığı insani yardımların bir kısmı da Rossiya havayolu şirketinin dün gerçekleştirdiği tarifeli uçuşla Türkiye’ye ulaştırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiyenin-moskova-buyukelcisi-80-ton-malzeme-ile-1-milyon-dolar-yardimi-turkiyeye-gonderdik-1067075418.html
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rusya, türkiye, deprem, yardım, rossiya
rusya, türkiye, deprem, yardım, rossiya
Rus havayolu şirketi, Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım getirecek
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Rus havayolu şirketi Rossiya, depremden etkilenenler için Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım ulaştıracak.
Rossiya havayolu şirketi, Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu tarafından oluşturulan insani yardım paketlerinin Rus hava yolu şirketinin tarifeli uçuşları ile ücretsiz bir biçimde Türkiye’ye ulaştırılacağını kaydetti.
Söz konusu uçuşlar, bugün ve 26 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 312 kutudan oluşan insani yardımların, battaniye, giyecek, iç çamaşırı, hijyen ürünleri ve çocuk eşyaları içerecek.
Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun topladığı insani yardımların bir kısmı da Rossiya havayolu şirketinin dün gerçekleştirdiği tarifeli uçuşla Türkiye’ye ulaştırılmıştı.