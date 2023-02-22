https://sputniknews.com.tr/20230222/rus-havayolu-sirketi-turkiyeye-35-ton-insani-yardim-getirecek-1067368503.html

Rus havayolu şirketi, Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım getirecek

Rus havayolu şirketi, Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım getirecek

Rus havayolu şirketi Rossiya, depremden etkilenenler için Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım ulaştıracak. 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T13:09+0300

2023-02-22T13:09+0300

2023-02-22T13:09+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

türkiye

deprem

yardım

rossiya

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Rossiya havayolu şirketi, Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu tarafından oluşturulan insani yardım paketlerinin Rus hava yolu şirketinin tarifeli uçuşları ile ücretsiz bir biçimde Türkiye’ye ulaştırılacağını kaydetti.Söz konusu uçuşlar, bugün ve 26 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 312 kutudan oluşan insani yardımların, battaniye, giyecek, iç çamaşırı, hijyen ürünleri ve çocuk eşyaları içerecek.Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun topladığı insani yardımların bir kısmı da Rossiya havayolu şirketinin dün gerçekleştirdiği tarifeli uçuşla Türkiye’ye ulaştırılmıştı.

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