Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rus-havayolu-sirketi-turkiyeye-35-ton-insani-yardim-getirecek-1067368503.html
Rus havayolu şirketi, Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım getirecek
Rus havayolu şirketi, Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım getirecek
Rus havayolu şirketi Rossiya, depremden etkilenenler için Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım ulaştıracak. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T13:09+0300
2023-02-22T13:09+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
türkiye
deprem
yardım
rossiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066710861_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7563ece439e5df35ff1d49fe9d21fac.jpg
Rossiya havayolu şirketi, Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu tarafından oluşturulan insani yardım paketlerinin Rus hava yolu şirketinin tarifeli uçuşları ile ücretsiz bir biçimde Türkiye’ye ulaştırılacağını kaydetti.Söz konusu uçuşlar, bugün ve 26 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 312 kutudan oluşan insani yardımların, battaniye, giyecek, iç çamaşırı, hijyen ürünleri ve çocuk eşyaları içerecek.Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun topladığı insani yardımların bir kısmı da Rossiya havayolu şirketinin dün gerçekleştirdiği tarifeli uçuşla Türkiye’ye ulaştırılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/turkiyenin-moskova-buyukelcisi-80-ton-malzeme-ile-1-milyon-dolar-yardimi-turkiyeye-gonderdik-1067075418.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066710861_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b614ab35a330059526896ee321653c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, deprem, yardım, rossiya
rusya, türkiye, deprem, yardım, rossiya

Rus havayolu şirketi, Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım getirecek

13:09 22.02.2023
© Sputnik / MAXIM GRIGORYEVRusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde
Rusya Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekipleri ile arama köpekleri deprem bölgesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© Sputnik / MAXIM GRIGORYEV
Abone olTelegram
Rus havayolu şirketi Rossiya, depremden etkilenenler için Türkiye’ye 3.5 ton insani yardım ulaştıracak.
Rossiya havayolu şirketi, Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu tarafından oluşturulan insani yardım paketlerinin Rus hava yolu şirketinin tarifeli uçuşları ile ücretsiz bir biçimde Türkiye’ye ulaştırılacağını kaydetti.
Söz konusu uçuşlar, bugün ve 26 Şubat’ta gerçekleştirilecek. 312 kutudan oluşan insani yardımların, battaniye, giyecek, iç çamaşırı, hijyen ürünleri ve çocuk eşyaları içerecek.
Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu’nun topladığı insani yardımların bir kısmı da Rossiya havayolu şirketinin dün gerçekleştirdiği tarifeli uçuşla Türkiye’ye ulaştırılmıştı.
Rusya - depremzedelere yardım - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi: 80 ton malzeme ile 1 milyon dolar yardımı Türkiye'ye gönderdik
15 Şubat, 14:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала