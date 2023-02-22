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https://sputniknews.com.tr/20230222/meteorolojiden-deprem-bolgesi-icin-kar-ve-yagmur-uyarisi-1067356707.html
Meteoroloji’den deprem bölgesi için kar ve yağmur uyarısı
Meteoroloji’den deprem bölgesi için kar ve yağmur uyarısı
Meteoroloji 22 Şubat hava durumu raporunu yayımladı! Tahminlere göre bugün yerel olarak kendini gösterecek olan yağışlar yurt geneline yayılacak. Deprem... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T08:07+0300
2023-02-22T08:07+0300
türkiye
deprem
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Türkiye’de depremin ardından karlı ve soğuk günler etkili olmuştu. Geçtiğimiz günlerde sıcaklıklar yükselişe geçti ve kar yağışı etkisini kaybetti ancak tahminlere göre yarından itibaren yağışlar tekrar etkili olacak ve yurdun önemli bir bölümünü saracak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Tokat’ın kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize’nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan’ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.MarmaraParçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor.EDİRNE 2°C, 19°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 5°C, 17°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutluEgeParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR 2°C, 14°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 6°C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR 10°C, 20°CParçalı ve az bulutluKÜTAHYA 1°C, 14°CParçalı ve az bulutluAKDENİZAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA 5°C, 18°CAz bulutluANTALYA 10°C, 19°CAz bulutluHATAY 6°C, 18°CAz bulutluK.MARAŞ 6°C, 14°CAz bulutluİç AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 2°C, 13°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 0°C, 15°CParçalı ve az bulutluKONYA 1°C, 15°CParçalı ve az bulutluSİVAS -3°C, 6°CParçalı ve az bulutluBatı KaradenizParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutluDoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ -3°C, 9°CAz bulutluERZURUM -9°C, 3°CParçalı ve çok bulutluKARS -7°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı kar yağışlıMALATYA 1°C, 11°CAz bulutluGüneydoğu AnadoluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR -3°C, 14°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP 1°C, 15°CParçalı ve az bulutluSİİRT 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
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deprem, hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
deprem, hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü

Meteoroloji’den deprem bölgesi için kar ve yağmur uyarısı

08:07 22.02.2023
© AA / Sercan KüçükşahinKahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından Malatya'da başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, Buhara Caddesi'ndeki çalışmalarını sürdürdü.
Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen depremlerin ardından Malatya'da başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, Buhara Caddesi'ndeki çalışmalarını sürdürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA / Sercan Küçükşahin
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Meteoroloji 22 Şubat hava durumu raporunu yayımladı! Tahminlere göre bugün yerel olarak kendini gösterecek olan yağışlar yurt geneline yayılacak. Deprem bölgesinin kuzey kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur görülecek.
Türkiye’de depremin ardından karlı ve soğuk günler etkili olmuştu. Geçtiğimiz günlerde sıcaklıklar yükselişe geçti ve kar yağışı etkisini kaybetti ancak tahminlere göre yarından itibaren yağışlar tekrar etkili olacak ve yurdun önemli bir bölümünü saracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Tokat’ın kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Rize’nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan’ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA 5°C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Az bulutlu
HATAY 6°C, 18°C
Az bulutlu
K.MARAŞ 6°C, 14°C
Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -3°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, doğusunda güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ -3°C, 9°C
Az bulutlu
ERZURUM -9°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -7°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 11°C
Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
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