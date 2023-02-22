https://sputniknews.com.tr/20230222/medvedev-eger-abd-rusyanin-yenilgisini-istiyorsa-moskova-kendini-her-turlu-silahla-savunabilir-1067381060.html

Medvedev: Eğer ABD, Rusya'nın yenilgisini istiyorsa, Moskova kendini her türlü silahla savunabilir

Medvedev: Eğer ABD, Rusya'nın yenilgisini istiyorsa, Moskova kendini her türlü silahla savunabilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Rusya’yı yenilgiye uğratmak istemesi halinde Moskova’nın nükleer silahlar da dahil olmak... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T17:56+0300

2023-02-22T17:56+0300

2023-02-22T17:57+0300

dmitriy medvedev

ukrayna krizi

rusya

abd

ukrayna

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Rusya’yı savaş alanında yenmenin imkansız olduğu’ açıklamasını alıntılayarak, “Yeni START’ın (şimdilik) askıya alınması da buna bağlı. Bırakın ABD'deki gerçeklikle alakasını yitiren seçkinler neleri başardıklarını düşünsünler. NATO’ya üye olan diğer nükleer güçlerin, Fransa ve İngiltere'nin tepkisini de gözlemleyeceğiz. Onların stratejik nükleer güçleri, ABD ile SSCB (Rusya) arasındaki anlaşmalar hazırlanırken genelde nükleer savaş başlıkları ve taşıyıcıları bilançosuna dahil edilmiyordu, oysa çoktan yapılmalıydı” ifadelerini kullandı.Medvedev, Rusya’nın nükleer anlaşmaya katılımını askıya almasına ‘ABD ve diğer NATO ülkeleri tarafından Moskova’ya ilan edilen savaşın’ neden olduğuna dikkat çekti. ABD Başkanı Joe Biden’in Polonya’da yaptığı, ‘Batılı ülkelerin Rusya’ya saldırmaya hazırlanmadığı’ şeklindeki açıklamasının ‘dürüst olmadığını ve saçma göründüğünü’ ifade eden Medvedev, “Rusya vatandaşları, 20’nci ve 21’inci yüzyıllarda en çok savaşı başlatan, ancak bizi saldırganlıkla suçlayan ABD liderine, zayıflayan tüm entelektüel yeteneklerini yalnızca Rusya'nın ‘stratejik yenilgiye’ uğramasını sağlamaya yönlendiren bir kişiye neden güvensin?” sorusunu sordu.Medvedev: ABD, Kiev rejimine silah sağlamayı bırakırsa savaş biterRusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Rusya'nın özel askeri operasyonu zafere ulaşmadan durdurması halinde parçalanacağını, savaşın ancak ABD’nin Kiev rejimine silah sağlamayı bırakması durumunda sona erebileceğini belirtti.Biden'ın ‘Rusya Ukrayna işgalini durdurursa savaş biter’, Ukrayna ise Rusya'ya karşı savunmayı bırakırsa bu onun sonu olur’ sözlerini farklı biçimde ifade eden Medvedev, “Eğer Rusya zafer kazanmadan özel askeri harekata son verirse Rusya yok olur, parçalara bölünür. Eğer ABD Kiev rejimine silah tedarik etmeye son verirse savaş biter” vurgusunu yaptı.

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