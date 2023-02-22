https://sputniknews.com.tr/20230222/malezyali-komutan-adiyamanda-vefa-borcumu-odemek-icin-geldim-1067377354.html

Malezyalı komutan Adıyaman'da: 'Vefa borcumu ödemek için geldim'

Malezyalı komutan Adıyaman'da: 'Vefa borcumu ödemek için geldim'

42 binden fazla can kaybına neden olan depremler için çok sayıda ülke seferber oldu. Malezyalı bir komutan da deprem haberini alır almaz Türkiye'ye gelmek için... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T16:03+0300

2023-02-22T16:03+0300

2023-02-22T16:03+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

malezya

doktor

komutan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/16/1067377195_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_448d0a13867f3235ca1ca7579550506d.jpg

Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden 1989'da mezun olan Malezyalı Tuğgeneral Dr. Amran Amır Hamzah, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki sahra hastanesinde depremzedeleri tedavi ediyor.Depremlerin ardından kente gelen Malezya ordusunda görevli 110 uzman sağlık personeli, Çelikhan ilçe meydanında kurulan sahra hastanesinde sağlık hizmeti sunuyor.Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisinden 1989 yılında mezun olan Tuğgeneral Dr. Hamzah da tomografi ve laboratuvar bölümleri ile ameliyathane, yoğun bakım ve doğumhane de bulunan hastanedeki ekibin başında görev alıyor.Gönüllü olarak bölgeye gelen ve Türkçe bildiği için hastalarla yakından ilgilenen Hamzah, 13 doktor, 16 uzman, 81 de hemşire ve teknikerden oluşan ekibiyle depremzedelerin tedavilerine yardımcı oluyor.'Vefa borcumu ödemek için geldim'Tuğgeneral Dr. Amran Amır Hamzah, AA muhabirine, deprem haberini duyunca büyük üzüntü yaşadığını söyledi.Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını ifade eden Hamzah, şöyle devam etti:Türkiye'de sağlık alanında önemli aşamalar katedildiğini belirten Hamzah, "Burada sizin hastalar çok çabuk başka hastanelere, başka yerlere sevk olabiliyor, bu konuda da sağlık hizmetiniz çok iyi. Bizim orada kar yağmaz, deprem de yok gibi o nedenle bayağı zorluk çektik. Kara alışık değiliz, gece eksi 10-15 dereceye düşüyor, bizim için zor. Bizim ekiptekiler canlı canlı kar gördüler. Zor şartlarda vatandaşlara yardım ediyoruz. Malezya ve Türkiye kardeş ülkelerdir. Umarım bu afet çabuk geçer ve normalleşirsiniz. Arama kurtarma ekimiz de geldi, onlar da Hatay'da çalışıyor." diye konuştu.

malezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, deprem, malezya, doktor, komutan