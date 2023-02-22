https://sputniknews.com.tr/20230222/liam-neesona-partnerinden-james-bond-ultimatomu-007yi-oynarsan-evlenmiyoruz-1067373040.html
Liam Neeson'a partnerinden James Bond ultimatomu: 007'yi oynarsan evlenmiyoruz
Liam Neeson'a partnerinden James Bond ultimatomu: 007'yi oynarsan evlenmiyoruz
2006 yılından bu yana Daniel Craig tarafından üstlenilen James Bond karakterini bundan sonra kimin canlandıracağı üzerine tartışmalar sürerken, Kuzey İrlandalı... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T14:36+0300
2023-02-22T14:36+0300
2023-02-22T14:36+0300
yaşam
liam neeson
james bond
007
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Ünlü oyuncu Liam Neeson, Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda James Bond yapımcısı Barbara Broccoli'nin 1990'lı yıllarda bir çok kez 007 karakteri için kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Söz konusu dönemde Schindler'in Listesi filmindeki rolü nedeniyle Oscar Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildiği için en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Neeson ise bu teklifi sıra dışı bir nedenle reddetti.O dönem birliklelikleri henüz yeni başlayan ve daha sonra 1994 yılında evlendiği eşi Natasha Richardson'ın bu kararda etkili olduğunu anlatan Neeson, şu ifadeleri kullandı:Eşine olan sevgisinin James Bond'u oynamaya duyduğu ilgiye galip geldiğini söyleyen Neeson, bu nedenle filmin yapımcısı ile ciddi bir görüşme yapmadıklarını kaydetti.Bu durumun 2009'da hayatını kaybeden eski eşiyle aralarında bir şakaya dönüştüğünü belirten ünlü oyuncu, "Arkasından gelip, parmaklarımı sanki silah tutuyormuşum gibi tutarak, bir yandan da James Bond tema müziğini mırıldanarak onu kızdırıyordum. Bunu yapmaya bayılıyordum" dedi ve ekledi: "Bana bir James Bond ultimatomu vermişti ve bu konuda çok ciddiydi."
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liam neeson, james bond, 007
liam neeson, james bond, 007
Liam Neeson'a partnerinden James Bond ultimatomu: 007'yi oynarsan evlenmiyoruz
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2006 yılından bu yana Daniel Craig tarafından üstlenilen James Bond karakterini bundan sonra kimin canlandıracağı üzerine tartışmalar sürerken, Kuzey İrlandalı ünlü oyuncu Liam Neeson daha önce kendisine yapılan 007 teklifini neden reddettiğini açıkladı.
Ünlü oyuncu Liam Neeson, Rolling Stone dergisine verdiği bir röportajda James Bond yapımcısı Barbara Broccoli'nin 1990'lı yıllarda bir çok kez 007 karakteri için kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Söz konusu dönemde Schindler'in Listesi filmindeki rolü nedeniyle Oscar Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildiği için en çok konuşulan oyuncular arasında yer alan Neeson ise bu teklifi sıra dışı bir nedenle reddetti.
O dönem birliklelikleri henüz yeni başlayan ve daha sonra 1994 yılında evlendiği eşi Natasha Richardson'ın bu kararda etkili olduğunu anlatan Neeson, şu ifadeleri kullandı:
"Broccoli'leri biliyorum. Bazı oyuncuların peşindeydiler. O dönem Schindler'ın Listesi yeni çıkmıştı ve Barbara (Broccoli) 007 rolüyle ilgilenip ilgilenmediğimi sormak için birkaç kez beni aradı. Ben de, 'Evet, tabii ilgilenirim'. Ancak daha sonra benim canım eşim Natasha, ruhu şad olsun, dedi ki, 'Liam, sana şunu söylemek istiyorum, eğer James Bond rolünü oynarsan, evlenmiyoruz."
Eşine olan sevgisinin James Bond'u oynamaya duyduğu ilgiye galip geldiğini söyleyen Neeson, bu nedenle filmin yapımcısı ile ciddi bir görüşme yapmadıklarını kaydetti.
Bu durumun 2009'da hayatını kaybeden eski eşiyle aralarında bir şakaya dönüştüğünü belirten ünlü oyuncu, "Arkasından gelip, parmaklarımı sanki silah tutuyormuşum gibi tutarak, bir yandan da James Bond tema müziğini mırıldanarak onu kızdırıyordum. Bunu yapmaya bayılıyordum" dedi ve ekledi: "Bana bir James Bond ultimatomu vermişti ve bu konuda çok ciddiydi."