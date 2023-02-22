https://sputniknews.com.tr/20230222/lavrov-ve-vang-yi-rusya-ve-cin-arasindaki-ust--duzey-temaslar-yeniden-baslamali-1067396914.html

Lavrov ve Vang Yi: Rusya ve Çin arasındaki üst düzey temaslar yeniden başlamalı

Lavrov ve Vang Yi: Rusya ve Çin arasındaki üst düzey temaslar yeniden başlamalı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi Moskova'da gerçekleşen görüşmede Rusya ve Çin arasında üst düzey temasların hızlı... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T23:43+0300

2023-02-22T23:43+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi’nin Moskova'da bir araya geldi.Görüşmede, karantina kısıtlamaları nedeniyle kesintiye uğrayan Rusya ve Çin arasındaki üst düzey temasların hızlı bir şekilde yeniden başlaması gerektiğine vurgu yaptıkları belirtildi.Açıklamada, “Karantina kısıtlamalarının kaldırılması ışığında, en üst düzeydeki görüşmeler de dahil olmak üzere, ikili işbirliğinin tüm alanlarında yüz yüze temasların dinamiklerinin bir an önce eski haline getirilmesinin gerekliliği konusunda ortak görüş dile getirildi” denildi.

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rusya, çin, vang yi, sergey lavrov