https://sputniknews.com.tr/20230222/kremlin-rusyanin-nukleer-anlasmaya-donmesi-batinin-tutumuna-bagli-1067369908.html
Kremlin: Rusya'nın nükleer anlaşmaya dönmesi Batı'nın tutumuna bağlı
Kremlin: Rusya'nın nükleer anlaşmaya dönmesi Batı'nın tutumuna bağlı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (START) dönmesinin Batı'nın tutumuna bağlı olduğunu söyledi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T13:39+0300
2023-02-22T13:39+0300
2023-02-22T13:39+0300
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kremlin
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dmitriy peskov
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Peskov, günlük basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın Moskova ve Washington arasında Yeni START'a dönmesi için gereken koşulu açıkladı.Kremlin Sözcüsü, Batı'nın Rusya'nın tutumuna kulak vermesi halinde Moskova'nın anlaşmaya yeniden dönebileceğini belirtti.Peskov, "Her şey, Batı'nın tutumuna bağlı olacak. Vladimir Putin, bizi nelerin endişelendirdiğini net şekilde belirtti. NATO, yerel çatışmayı küresel hale getirmeye çalışıyor. Bizim endişelerimizi dikkate almaya hazır olduklarında, durum değişecek" ifadelerini kullandı.Putin, dün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Yürürlük süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230222/rusyada-duma-nukleer-silah-anlasmasinin-askiya-alinmasini-onayladi---1067363251.html
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start, kremlin, rusya, dmitriy peskov
Kremlin: Rusya'nın nükleer anlaşmaya dönmesi Batı'nın tutumuna bağlı
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'na (START) dönmesinin Batı'nın tutumuna bağlı olduğunu söyledi.
Peskov, günlük basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın Moskova ve Washington arasında Yeni START'a dönmesi için gereken koşulu açıkladı.
Kremlin Sözcüsü, Batı'nın Rusya'nın tutumuna kulak vermesi halinde Moskova'nın anlaşmaya yeniden dönebileceğini belirtti.
Peskov, "Her şey, Batı'nın tutumuna bağlı olacak. Vladimir Putin, bizi nelerin endişelendirdiğini net şekilde belirtti. NATO, yerel çatışmayı küresel hale getirmeye çalışıyor. Bizim endişelerimizi dikkate almaya hazır olduklarında, durum değişecek" ifadelerini kullandı.
Putin, dün Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma ve üst kanadı Federasyon Konseyi'nden oluşan Federal Meclis'teki yıllık konuşmasında "Yeni Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’na (START) katılımımızı askıya alıyoruz ama anlaşmadan çekilmiyoruz" demişti.
Rusya ile ABD, ellerinde bulundurdukları nükleer silahların sayısının belirli bir sınır içinde tutulmasını içeren Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın üçüncüsünü 2010’da imzaladı. Yürürlük süreci 10 yıl olan söz konusu anlaşma daha sonra 5 yıl için uzatılabilecekti. Nitekim Rusya Devlet Başkanı Putin, 2011’de yürürlüğe giren söz konusu anlaşmanın 5 yıl daha uzatılmasına 2021’de onay verdi. Bu, askıya alınmamış olsa, anlaşmanın 2026’ya dek yürürlükte kalacağı anlamına geliyordu.
Rusya ile ABD arasında yürürlükte kalan son büyük silah kontrol anlaşması olan Yeni START, önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın süreyi uzatma müzakereleri sırasında Çin'i nükleer silah kontrol anlaşması imzalamaya çekmeye çalışması ve Pekin'den ret yanıtı alınca tüm müzakereleri sonlandırması yüzünden çökmenin eşiğine gelmişti.