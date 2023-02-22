https://sputniknews.com.tr/20230222/kilicdaroglu-hatayda-17-gun-gecmesine-ragmen-cadir-sorunu-suruyor-1067369670.html

Kılıçdaroğlu Hatay'da: 17 gün geçmesine rağmen çadır sorunu sürüyor

Kılıçdaroğlu Hatay'da: 17 gün geçmesine rağmen çadır sorunu sürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da, bölgede yaptığı incelemelerin ardından konuştu. Kılıçdaroğlu, depremin üzerinden 17 gün geçmesine rağmen hala su... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T13:34+0300

2023-02-22T13:34+0300

2023-02-22T13:34+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

hatay

çadır

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'a gelen Kılıçdaroğlu, Defne ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan aşevi ve çadır kenti ziyaretinde afetzedelerle sohbet etti.Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Hatay'ın depremde en çok zarar gören bölgelerden olduğunu söyledi.Kentin tarihi ve kültürel kimliğine de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Hatay'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim şahsi meselemdir" dediği kadim bir kent olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız zaten." ifadesini kullandı.'Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem'Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay halkının büyük acılar çektiğinin farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Kocaeli Kampı ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan Kocaeli Kampı ve Koordinasyon Merkezi'ne geçti.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaşanan acıların herkesin ortak acısı olduğunu belirtti.Kılıçdaroğlu, 1999'da İzmit, Sakarya, Yalova ve İstanbul'u kapsayan deprem felaketinin yaşandığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:Beraberindekilerle "Atatürk Parkı Çadır Alanı" ve "Beşiktaş Gönüllüleri Çadır Kenti"ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremzedelerle görüştü.Kılıçdaroğlu'na, ziyaretlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20230221/cumhurbaskani-erdogan-ve-mhp-lideri-bahceli-osmaniyede-1067326927.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, hatay, çadır