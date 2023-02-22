Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/kilicdaroglu-hatayda-17-gun-gecmesine-ragmen-cadir-sorunu-suruyor-1067369670.html
Kılıçdaroğlu Hatay'da: 17 gün geçmesine rağmen çadır sorunu sürüyor
Kılıçdaroğlu Hatay'da: 17 gün geçmesine rağmen çadır sorunu sürüyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da, bölgede yaptığı incelemelerin ardından konuştu. Kılıçdaroğlu, depremin üzerinden 17 gün geçmesine rağmen hala su... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T13:34+0300
2023-02-22T13:34+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
hatay
çadır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066744298_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b7f4125bc3fb61291e4307230e4c8a4b.jpg
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'a gelen Kılıçdaroğlu, Defne ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan aşevi ve çadır kenti ziyaretinde afetzedelerle sohbet etti.Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Hatay'ın depremde en çok zarar gören bölgelerden olduğunu söyledi.Kentin tarihi ve kültürel kimliğine de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Hatay'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim şahsi meselemdir" dediği kadim bir kent olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız zaten." ifadesini kullandı.'Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem'Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay halkının büyük acılar çektiğinin farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:Kocaeli Kampı ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan Kocaeli Kampı ve Koordinasyon Merkezi'ne geçti.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaşanan acıların herkesin ortak acısı olduğunu belirtti.Kılıçdaroğlu, 1999'da İzmit, Sakarya, Yalova ve İstanbul'u kapsayan deprem felaketinin yaşandığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:Beraberindekilerle "Atatürk Parkı Çadır Alanı" ve "Beşiktaş Gönüllüleri Çadır Kenti"ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremzedelerle görüştü.Kılıçdaroğlu'na, ziyaretlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230221/cumhurbaskani-erdogan-ve-mhp-lideri-bahceli-osmaniyede-1067326927.html
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066744298_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_443997a207affc442ea6fbbce9cbdf51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, hatay, çadır
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, hatay, çadır

Kılıçdaroğlu Hatay'da: 17 gün geçmesine rağmen çadır sorunu sürüyor

13:34 22.02.2023
© AAKılıçdaroğlu
Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
© AA
Abone olTelegram
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hatay'da, bölgede yaptığı incelemelerin ardından konuştu. Kılıçdaroğlu, depremin üzerinden 17 gün geçmesine rağmen hala su ve çadır gibi sorunların devam ettiğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'a gelen Kılıçdaroğlu, Defne ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan aşevi ve çadır kenti ziyaretinde afetzedelerle sohbet etti.
Kılıçdaroğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Hatay'ın depremde en çok zarar gören bölgelerden olduğunu söyledi.
Kentin tarihi ve kültürel kimliğine de değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Hem yaraları sarmamız hem de geleceğe umutla bakan bir Türkiye inşa etmemiz gerekiyor. Elbette vatandaşlarımızın çok sorunları var. 17 gün geçmesine karşın bazı ihtiyaçlar henüz giderilememiş ama gerçekten de belediye başkanlarımız canla başla, olağanüstü çaba harcıyorlar. Sadece CHP'li belediye başkanları için ifade etmiyorum, bütün belediye başkanlarımız olağanüstü çaba harcıyorlar. O nedenle ben bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim."
Hatay'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim şahsi meselemdir" dediği kadim bir kent olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak, o görkemli kültürünü yeniden yaşatmak, tarihsel dokusunu yeniden ayağa kaldırmak hepimizin ortak görevidir. Biz elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz, göstermeye de kararlıyız zaten." ifadesini kullandı.

'Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem'

Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay halkının büyük acılar çektiğinin farkında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Aradan 17 gün geçmesine karşın halen belli sorunların devam ettiğinin de farkındayız. Su sorunu gibi, çadır sorunu gibi gittiğimiz yerlerde dile getiriliyor ama bir şekliyle bunun çözülmesi lazım. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Ben ilk geldiğimde bu bölgeye şu açık çağrıyı yapmıştım: 'Kimin elinde çadır varsa fiyatına bakmaksızın bize haber versinler. Gidip alacağız, getireceğiz ve burada depremzedelere dağıtacağız' diye. Fakat maalesef çadır üreticileri üretiyorlar bir taraftan ama kamunun elinde, özellikle Kızılay'ın elinde, AFAD'ın elinde yeteri kadar stok olmadığı için üreticiler çadır da yetiştiremiyorlar. Böyle bir sorunumuz var. İnşallah çözülecek. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmasını istemem."
Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"El birliğiyle bütün bu sorunları çözeceğiz. Hiç kimse bundan en ufak bir endişe duymasın. Belediye başkanlarımız burada, onların ekipleri burada, mühendisler burada, mimarlar burada, su işleriyle uğraşan, enkaz kaldırma işiyle uğraşan, gönüllü olarak gelip enkaz altında kalanları kurtarmaya çalışan bütün yurttaşlarıma, bütün çalışanlara, kamu özel sivil toplum kuruluşlarına hepsine yürekten teşekkür ederim."

Kocaeli Kampı ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan Kocaeli Kampı ve Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile sohbet eden Kılıçdaroğlu, yaşanan acıların herkesin ortak acısı olduğunu belirtti.
Kılıçdaroğlu, 1999'da İzmit, Sakarya, Yalova ve İstanbul'u kapsayan deprem felaketinin yaşandığını anımsatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yaraları inşallah el birliğiyle birlikte saracağız. Gittiğim yerlerde de ifade ettim. Hiçbir ayrım yapmadan bütün belediye başkanı arkadaşlara yürekten teşekkür ederiz. Çünkü belediyelerin güçleri var, imkanları var. Dolayısıyla bu acıları sarmak için belediyeler ellerinden gelen bütün çabaları gösteriyorlar. Çocukların, engellilerin travma yaşayan vatandaşların bir şekliyle yaralarının sarılması ve en azından onlara güzel bir gelecek bir umut vadeden bir ortamın yaratılması lazım. Siz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olarak elinizden gelen çabayı gösteriyorsunuz. Ben size, ekip arkadaşlarınıza, gönüllü çalışanlara, eczacılara, hepsine yürekten teşekkür ederim."
Beraberindekilerle "Atatürk Parkı Çadır Alanı" ve "Beşiktaş Gönüllüleri Çadır Kenti"ni de ziyaret eden Kılıçdaroğlu, depremzedelerle görüştü.
Kılıçdaroğlu'na, ziyaretlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk günden itibaren devlet, 11 ilimizde yerini almıştır
Dün, 15:26
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала