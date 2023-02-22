https://sputniknews.com.tr/20230222/kavgali-oldugu-kadini-aracin-kaputunda-kilometrelerce-surukledi-1067362955.html
Kavgalı olduğu kadını aracın kaputunda kilometrelerce sürükledi
Kavgalı olduğu kadını aracın kaputunda kilometrelerce sürükledi
İzmir'de bir kadın eşiyle ilişkisi olduğu için husumetli olduğu kadın tarafından araç kaputu üzerinde sürüklendi. 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T11:44+0300
2023-02-22T11:44+0300
2023-02-22T11:44+0300
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İzmir'de bir kadın, husumetli olduğu kadını arabasının kaputu üzerinde kilometrelerce sürükledi. Olay, 19 Şubat'ta Menderes ilçesi 9 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.K., eşi M.K.'nin Ş.Ç. isimli kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine eşine boşanma davası açtı.M.K. ile ilişkisini sürdüren ve H.K. ile husumeti bulunan Ş.Ç., aracıyla seyir halindeyken H.K.'nin kardeşi Y.H. ve babasını araçlarına bindiğini görerek önlerini kesti.Durum karşısında araçtan inen Y.H. olaya tepki gösterirken, Ş.Ç. arabasını Y.H.'nin üzerine sürdü. Aracın altında kalmamak için arabanın kaput bölümüne tutunan Y.H., bu şekilde yaklaşık 2 kilometre sürüklendi.Bu sırada Y.H.'nin babası da Ş.Ç.'yi durdurmak için aracı takip etti.
https://sputniknews.com.tr/20221221/cop-kamyonunun-altinda-kaldi-sofore-selam-verdim-beni-aracin-altina-aldi-ve-surukledi-1064841118.html
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türkiye, izmir, araba
Kavgalı olduğu kadını aracın kaputunda kilometrelerce sürükledi
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İzmir'de bir kadın eşiyle ilişkisi olduğu için husumetli olduğu kadın tarafından araç kaputu üzerinde sürüklendi.
İzmir'de bir kadın, husumetli olduğu kadını arabasının kaputu üzerinde kilometrelerce sürükledi.
Olay, 19 Şubat'ta Menderes ilçesi 9 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre H.K., eşi M.K.'nin Ş.Ç. isimli kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmesi üzerine eşine boşanma davası açtı.
M.K. ile ilişkisini sürdüren ve H.K. ile husumeti bulunan Ş.Ç., aracıyla seyir halindeyken H.K.'nin kardeşi Y.H. ve babasını araçlarına bindiğini görerek önlerini kesti.
Durum karşısında araçtan inen Y.H. olaya tepki gösterirken, Ş.Ç. arabasını Y.H.'nin üzerine sürdü. Aracın altında kalmamak için arabanın kaput bölümüne tutunan Y.H., bu şekilde yaklaşık 2 kilometre sürüklendi.
Bu sırada Y.H.'nin babası da Ş.Ç.'yi durdurmak için aracı takip etti.