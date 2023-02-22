https://sputniknews.com.tr/20230222/karamollaoglu-bu-denli-kritik-surecte-sosyal-medyada-bant-yavaslatmak-hangi-akli-evvelin-fikriydi-1067389705.html
Karamollaoğlu: Bu denli kritik süreçte, sosyal medyada bant yavaşlatmak hangi aklı evvelin fikriydi?
Karamollaoğlu: Bu denli kritik süreçte, sosyal medyada bant yavaşlatmak hangi aklı evvelin fikriydi?
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu denli kritik bir süreçte, sosyal medyada bant yavaşlatmak hangi aklı evvelin... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T21:04+0300
2023-02-22T21:04+0300
2023-02-22T21:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
temel karamollaoğlu
deprem
sosyal medya
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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaşanan deprem felaketi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.Karamollaoğlu paylaşımında "Bu denli kritik bir süreçte, sosyal medyada bant yavaşlatmak hangi aklı evvelin fikriydi? GSM operatörlerinin altyapısı adeta çöktü, buna dair hangi hazırlıklar yapılmıştı? Borsayı kapatmak için neden günlerce beklendi?" ifadelerine yer verdi.Saadet Partisi lideri yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Daha ilk saatlerde 4. seviye alarm durumu ilan edilmişken, yani durumun vahameti anlaşılmışken; neden insanlar günlerce enkaz altında ve yakınları da enkaz başında iş makinesi bekledi?" sorusunu yöneltti.
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temel karamollaoğlu, deprem, sosyal medya
temel karamollaoğlu, deprem, sosyal medya
Karamollaoğlu: Bu denli kritik süreçte, sosyal medyada bant yavaşlatmak hangi aklı evvelin fikriydi?
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu denli kritik bir süreçte, sosyal medyada bant yavaşlatmak hangi aklı evvelin fikriydi? GSM operatörlerinin altyapısı adeta çöktü, buna dair hangi hazırlıklar yapılmıştı? Borsayı kapatmak için neden günlerce beklendi?" dedi.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaşanan deprem felaketi süreciyle ilgili paylaşımda bulundu.
Karamollaoğlu paylaşımında "Bu denli kritik bir süreçte, sosyal medyada bant yavaşlatmak hangi aklı evvelin fikriydi? GSM operatörlerinin altyapısı adeta çöktü, buna dair hangi hazırlıklar yapılmıştı? Borsayı kapatmak için neden günlerce beklendi?" ifadelerine yer verdi.
Saadet Partisi lideri yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Daha ilk saatlerde 4. seviye alarm durumu ilan edilmişken, yani durumun vahameti anlaşılmışken; neden insanlar günlerce enkaz altında ve yakınları da enkaz başında iş makinesi bekledi?" sorusunu yöneltti.