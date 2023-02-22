https://sputniknews.com.tr/20230222/kandilli-rasathanesi-muduru-kalafat-istanbulda-7-yil-icinde-deprem-olasiligi-yuzde-64-1067350679.html
Kandilli Rasathanesi Müdürü Kalafat: İstanbul'da 7 yıl içinde deprem olasılığı yüzde 64
Kandilli Rasathanesi Müdürü Kalafat: İstanbul'da 7 yıl içinde deprem olasılığı yüzde 64
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, "İstanbul'da 2030 yılına kadar yüzde 64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir deprem... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T00:17+0300
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türkiye
kandilli rasathanesi
doğan kalafat
istanbul
deprem
marmara bölgesi
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, ülkenin 10 ilinde 13.5 milyon nüfusun yaşadığı 500 kilometrelik alanda büyük bir yıkıma yol açtı. Depremlerde 42 binden fazla kişinin hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. İki büyük depremin ardından dün de Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldi.Depremlerin ardından olası Marmara ve İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan yetkililere Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da katıldı.Prof. Dr. Doğan Kalafat yaptığı açıklamada, “7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak" ifadelerini kullandı.'7'nin üzerinde bir deprem'Haber Global'e konuşan, Doğan Kalafat’ın İstanbul depremi ile ilgili açıklaması şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230213/prof-dr-naci-gorur-istanbulda-deprem-olma-olasiligi-artti-diye-dusunuyoruz-1066982393.html
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kandilli rasathanesi, doğan kalafat, istanbul, deprem, marmara bölgesi
kandilli rasathanesi, doğan kalafat, istanbul, deprem, marmara bölgesi
Kandilli Rasathanesi Müdürü Kalafat: İstanbul'da 7 yıl içinde deprem olasılığı yüzde 64
00:17 22.02.2023 (güncellendi: 00:32 22.02.2023) Abone ol
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat, "İstanbul'da 2030 yılına kadar yüzde 64 olasılıkla 7'nin üzerinde bir deprem olacaktır" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, ülkenin 10 ilinde 13.5 milyon nüfusun yaşadığı 500 kilometrelik alanda büyük bir yıkıma yol açtı. Depremlerde 42 binden fazla kişinin hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. İki büyük depremin ardından dün de Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yeni bir depremin meydana geldi.
Depremlerin ardından olası Marmara ve İstanbul depremi ile ilgili açıklama yapan yetkililere Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Doğan Kalafat da katıldı.
Prof. Dr. Doğan Kalafat yaptığı açıklamada, “7 sene içerisinde yüzde 64 olasılıkla İstanbul’da 7’nin üzerinde bir deprem olacak" ifadelerini kullandı.
'7'nin üzerinde bir deprem'
Haber Global'e konuşan, Doğan Kalafat’ın İstanbul depremi ile ilgili açıklaması şöyle:
“Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın orta kesiminde de bir deprem olabilir. Ancak Marmara Denizi kaynaklı bir olacaktır. Bunun tehlikesi bellidir. Marmara'da fay oradan geçti buradan geçti konuşmamıza gerek yok. Marmara Denizi'nin içerisinde geçen bir kol. Bu kol 7'nin üzerinde bir deprem üretecektir. Bunun yeri bellidir ama zamanını söyleyebilmemiz mümkün değil. Yalnızca yapabileceğimiz istatiksel çalışmalardır. Bu da işte 2030'a kadar yüzde 64 olasılık, 2050'ye kadar yüzde 75 olasılık 2090 kadar yüzde 95 olasılıkla bu deprem olacaktır."