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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230222/iskenderunda-bulunan-psikolog-cocuklari-hareketli-tutmaya-calisiyoruz--1067374995.html
İskenderun’da bulunan psikolog: Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz
İskenderun’da bulunan psikolog: Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Psikososyal Destek Ekibi görevlileri, depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremden... 22.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-22T15:30+0300
2023-02-22T15:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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iskenderun
hatay
deprem
türkiye
çocuklar
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İskenderun’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Psikososyal Destek Ekibi görevlileri, yürüttükleri uygulamalarla depremden etkilenen çocuklara psikolojik yardım sağlamak için çalışıyor.Yaşanan deprem sonrası travmatik olarak etkilenen birçok çocuğa, psikolojik destek sağlanarak günlük hayata adapte olmaları amaçlanıyor.İskenderun’da bulunan psikososyal destek ekibinden bir psikolog çocuklar için yaptıkları çalışmayı Sputnik’e değerlendirdi ‘’Burada çocuklarla vakit geçirerek, onları sosyal hayata etmeye çalışıyoruz. Onlar sayesinde ailelerine de yansıyacağını düşünüyoruz bu durumun. Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz.’’
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İskenderun’da bulunan psikolog: Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz
İskenderun’da bulunan psikolog: Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz
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video, iskenderun, hatay, deprem, türkiye, çocuklar, видео
video, iskenderun, hatay, deprem, türkiye, çocuklar, видео

İskenderun’da bulunan psikolog: Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz

15:30 22.02.2023
© Sputnik
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Psikososyal Destek Ekibi görevlileri, depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremden etkilenen çocukların psikolojik etkilerinden kurtulmasına yardımcı oluyor.
İskenderun’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Psikososyal Destek Ekibi görevlileri, yürüttükleri uygulamalarla depremden etkilenen çocuklara psikolojik yardım sağlamak için çalışıyor.

Yaşanan deprem sonrası travmatik olarak etkilenen birçok çocuğa, psikolojik destek sağlanarak günlük hayata adapte olmaları amaçlanıyor.

İskenderun’da bulunan psikososyal destek ekibinden bir psikolog çocuklar için yaptıkları çalışmayı Sputnik’e değerlendirdi

‘’Burada çocuklarla vakit geçirerek, onları sosyal hayata etmeye çalışıyoruz. Onlar sayesinde ailelerine de yansıyacağını düşünüyoruz bu durumun. Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz.’’
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