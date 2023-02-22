https://sputniknews.com.tr/20230222/iskenderunda-bulunan-psikolog-cocuklari-hareketli-tutmaya-calisiyoruz--1067374995.html

İskenderun’da bulunan psikolog: Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz

İskenderun’da bulunan psikolog: Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Psikososyal Destek Ekibi görevlileri, depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremden... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T15:30+0300

2023-02-22T15:30+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

video

iskenderun

hatay

deprem

türkiye

çocuklar

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İskenderun’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Psikososyal Destek Ekibi görevlileri, yürüttükleri uygulamalarla depremden etkilenen çocuklara psikolojik yardım sağlamak için çalışıyor.Yaşanan deprem sonrası travmatik olarak etkilenen birçok çocuğa, psikolojik destek sağlanarak günlük hayata adapte olmaları amaçlanıyor.İskenderun’da bulunan psikososyal destek ekibinden bir psikolog çocuklar için yaptıkları çalışmayı Sputnik’e değerlendirdi ‘’Burada çocuklarla vakit geçirerek, onları sosyal hayata etmeye çalışıyoruz. Onlar sayesinde ailelerine de yansıyacağını düşünüyoruz bu durumun. Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz.’’

iskenderun

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İskenderun’da bulunan psikolog: Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz İskenderun’da bulunan psikolog: Çocukları hareketli tutmaya çalışıyoruz 2023-02-22T15:30+0300 true PT0M32S

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