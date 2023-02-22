https://sputniknews.com.tr/20230222/iranli-turisti-iranli-dukkan-sahibi-istanbulda-dolandirdi-1067358675.html

İranlı turisti, İranlı dükkan sahibi İstanbul’da dolandırdı

İranlı turisti, İranlı dükkan sahibi İstanbul’da dolandırdı

İranlı bir turist, kredi kartından para çektirmek isteyerek İstanbul’da dükkanı bulunan İran uyruklu hemşerisinin yanına gitti. İran’a ait pos makinesi... 22.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-22T09:37+0300

2023-02-22T09:37+0300

2023-02-22T09:37+0300

türkiye

iran

türkiye

turist

dolandırıcılık

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Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, İran uyruklu M.A. gezmek için İstanbul’a geldi. Birkaç gün gezen M.A. parası bitince kredi kartından para çektirmek istedi. Kredi kartının da İran’a ait olmasından dolayı bir türlü para çekemeyen M.A. durumu İstanbul’da dükkanı olan İran uyruklu S.K.’ye anlattı. S.K., M.A.’ya dükkanında İran’a ait post makinesi olduğunu ve İran parası çekip M.A.‘ya TL verebileceğini söyledi. Bunun üzerine S.K. ve M.A. dükkana giderek para çekme işlemini gerçekleştirdi.İran bankası paraya el koyduS.K.’nin İran’da olan arama kaydı ve İran bankalarında olan blokesi nedeniyle banka çekilen paraya el koydu. M.A. parasına bankanın el koyduğunu öğrenince S.K.’den parasını istedi. S.K. parasının olmadığını ve parayı veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine M.A ve arkadaşları S.K hakkında suç duyurusunda bulundu.Bunun üzerine harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri şüpheliyi Taksim Meydanı’nda yakaladı. Şüpheliyi alan polis gerekli işlemleri yapmak için Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği’ne götürdü.Öte yandan yapılan sorgulamada S.K.’nın birçok suçtan kaydı olduğu ve yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.Dolandırıldığını söyleyen M.A. “100 bin TL para verdim. Dükkanda verdim. Bu İran parası verdi. Ben buna TL verdim” dedi.

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iran, türkiye, turist, dolandırıcılık